ITBP हवलदार की सड़क हादसे में मौत, शिवपुरी में दूध लेने गए थे लालू यादव, बलिया में होगा अंतिम संस्कार

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गुरुवार सुबह थीम रोड पर हुए हादसे में आईटीबीपी टेलीकॉम बटालियन के हवलदार लालू यादव (35) की मौत हो गई। लालू यादव, उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। उनके साथ स्कूटी चला रहे जवान सुरेन्द्र यादव और सामने से आ रहे बाइक सवार अमर राजपूत भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

दूध लेने के लिए कैंपस से बाहर निकले थे हवलदार लालू यादव जानकारी के अनुसार, हवलदार लालू यादव, साथी जवान सुरेंद्र यादव के साथ स्कूटी से दूध लेने के लिए कैंपस से बाहर निकले थे। तभी सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लालू यादव को मृत घोषित कर दिया।

अन्य जवान का इलाज जारी अन्य घायल जवान का इलाज चल रहा है। वहीं घटना में घायल बाइक सवार अमर राजपूत का भी इलाज जारी है। डॉक्टर के अनुसार दोनों खतरे से बाहर हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। इधर लालू यादव की मौत के बाद आईटीबीपी टेलीकॉम बटालियन के जवानों में शोक की लहर है।