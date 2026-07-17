मध्य प्रदेश के किले से 400 साल पुरानी तोप हो गई चोरी
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां नरवर के किले से एक तोप की चोरी हो गई, जो करीब 400 साल पुरानी बताई जा रही है। पुलिस केस दर्ज करके चोरों का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है।
मध्य प्रदेश में हुई एक चोरी ने ना पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। चोरी किसी छोटी-मोटी चीज की नहीं बल्कि तोप की हुई है। शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में ऐतिहासिक नरवर किले से करीब 400 साल पुरानी तोप चोरी हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात की है। शुरुआती जांच में पता चला है कि अज्ञात बदमाश गाड़ी से किले के पिछले हिस्से तक पहुंचे और वहां रखी ऐतिहासिक तोप लेकर फरार हो गए।
करैरा के एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और इसमें किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह की संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एसडीओपी ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक तरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है।
गिर गई थी तोप, सही जगह पर नहीं रखा गया
श्रीवास्तव ने बताया कि वह खुद नरवर किले पहुंचकर निरीक्षण करेंगे और पुलिस के साथ समन्वय कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, ताकि ऐतिहासिक धरोहर की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले किले की एक तोप अपने निर्धारित स्थान से नीचे गिरी हुई मिली थी, लेकिन उसे दोबारा सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा गया था। अब उसी स्थान से वह तोप चोरी हो गई है।
किले में ऐतिहासिक 14 तोप
अधिकारियों के अनुसार किले में पहले 14 ऐतिहासिक तोपें थीं, जिनमें से अब 13 बची हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज, संभावित मार्गों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। चोरी गई तोप को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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