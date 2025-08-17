MP में मंदिर से उखाड़ी शिवलिंग, नदी में फेंकी पहले मिला था कच्चा मास

मध्य प्रदेश के इंदौर में सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नॉर्थतोड़ा पर किसी अज्ञात हरकतबाज ने दो दिन पहले मंदिर परिसर में गाय के कटे हुए अवशेष फेंके थे। इसके बाद मूर्तियों में तोड़फोड़ की थी।

मध्य प्रदेश के इंदौर में सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नॉर्थतोड़ा पर किसी अज्ञात हरकतबाज ने दो दिन पहले मंदिर परिसर में गाय के कटे हुए अवशेष फेंके थे। इसके बाद मूर्तियों में तोड़फोड़ की थी। इतना ही नहीं त्रिशूल, सहित मंदिर का सामान भी चोरी कर लिया था। कल फिर कट्टरपंथियों हरकत करते हुए मंदिर से भगवानों की प्रतिमाएं उखाड़कर कान्ह नदी में फेंक दी। घटना के बाद नॉर्थतोड़ा रहवासीयों ने बजरंगदल और हिंदू जागरण मंच के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने थाने पर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की।

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता संदीप ने बताया था कि रहवासियों ने शिवरात्रि पर शिव परिवार की स्थापना की थी। 15 अगस्त को मंदिर की साफ-सफाई कर विधिवत पूजा-पाठ किया गया। इसी बीच शाम करीब 6 बजे किसी कट्टरपंथी हरकतबाजों ने माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भगवान की मूर्तियों में तोड़फोड़ कर दी। बदमाश यही नहीं रुके मूर्ति के साथ रखा कलश, शेषनाग और त्रिशूल भी मंदिर से चुराकर ले गए। कट्टरपंथी बदमाशों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने की नीयत से मंदिर परिसर में कच्चा मास तक फेंक दिया था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कल फिर अज्ञात हरकतबाज बदमाश मंदिर में घुसे और मंदिर की मुर्तिया उखाड़कर कान्ह नदी में फेंक दी। बजरंगदल के अविनाश कौशल और पप्पी ठाकुर ने बताया जिहादी मानसिकता के हरकतबाज मंदिर में घुसकर भगवानों की प्रतिमाओ से छेड़छाड़ कर हिंदू आस्था के साथा खिलवाड़ कर रहे हैं। बार बार सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का दुस्साहस किया जा रहा है।

कल दीनदहाड़े बदमाशों ने फिर हरकत करते हुए मंदिर में घुसे भगवान शिव और अन्य देवी-देवताओं की मुर्तिया उखाड़कर कान्ह नदी में फ़ेंक दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता थाने पहुंचे तो पुलिस ने सात दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकालने की बात कही है।

पप्पी ठाकुर ने बताया सेंट्रल कोतवाली पुलिस अगर पहले दिन लापरवाही नहीं करती तो दूसरे दिन मूर्तियों को उखाड़कर फिरने जैसी गंभीर घटना नहीं होती। हिंदूवादी नेताओं ने कल मूर्तियां निकालकर उनका जल अभिषेक किया है।

टीआई के लिए डीसीपी से बढ़कर विधायक विभागीय सूत्रों की मानें तो सेंट्रल कोतवाली टीआई रविंद्र पाराशर जन सेवा नहीं मनमानी कर रहे हैं। क्षेत्रीय भाजपा विधायक गोलू शुक्ला से करीबियां बढ़ाकर जोन-3 डीसीपी हंसराज सिंह से ज्यादा उन्हें तवज्जों देने लगे हैं। इसके चलते लंबे समय से डीसीपी टीआई से नाराज हैं। इतना ही नहीं टीआई की मालवा प्रांत संगठन और भाजपा प्रदेश संगठन में पकड़ है। इस कारण उन्हें कोई हिला नहीं पा रहा है। अफसर बस महज हिदायत ही दे पाते हैं। टीआई गंभीर अपराधों में लापरवाही बरत रहे हैं। दो दिनों से मंदिर में भगवानों की मूर्तियों से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। हिंदू संगठन नाराज हुए तो उनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ऊपर से फोन लगवाकर हंगामा नहीं करने की हिदायत दिलवा डाली। पि

छले दिनों हुई एक चोरी के केस में कोतवाली टीआई ने तीन महिलाओं और दो पुरुषों को दो दिनों तक थाने पर बैठाए रखवाया था। पूछताछ के नाम पर नियम विरुद्ध महिलाओं को देर रात थाने पर बैठाकर पूछताछ की जाती थी। थाने के सीसीटीवी फुटेज में सब कैद है। हालांकि देर रात थाने के एक हेड कांस्टेबल और एएसआई लेनदेन कर महिलाओं को छोड़ दिया और चोरी का खुलासा अब तक नहीं हुआ है।