Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़She honey trapped her brother in law demanding 10 lakh rupees
भाभी ने देवर को ही फंसा लिया हनी ट्रैप में, सहेली के साथ कमरे में बंद कर 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी

संक्षेप: मध्य प्रदेश में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। रिश्ते की एक भाभी ने अपने देवर को ही हनी ट्रैप में फंसा लिया। भाभी ने उसे अपनी सहेली के साथ दोस्ती कराने के बहाने बुलाया था। भाभी ने अपनी सहेली के साथ रेप का आरोप लगाते हुए देवर से 10 लाख रुपए की मांग कर दी। 

Sat, 18 Oct 2025 04:02 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। रिश्ते की एक भाभी ने अपने देवर को ही हनी ट्रैप में फंसा लिया। भाभी ने उसे अपनी सहेली के साथ दोस्ती कराने के बहाने बुलाया था। भाभी ने अपनी सहेली के साथ रेप का आरोप लगाते हुए देवर से 10 लाख रुपए की मांग कर दी। पुलिस ने इस मामले में दो महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

ग्वालियर में मुरैना के एक युवक को उसकी रिश्ते की भाभी ने अपनी सहेली से दोस्ती कराने बुलाया। फिर दोनों को एक रूम में भेज दिया। बाद में सहेली का दोस्त और भाभी रूम में आ धमकी। उन्होंने रेप का आरोप लगाते हुए 10 लाख रुपए की मांग की। इतना ही नहीं युवक से उसके 8 हजार रुपए, मोबाइल, फोन-पे का पिन नंबर और बाइक छीन ली।

घटना गोवर्धन कॉलोनी गोला का मंदिर की है। रुपयों के इंतजाम का कहकर युवक उनके चंगुल से निकला और अपने भाई को सारी बात बताई। देर रात युवक अपने भाई के साथ गोला का मंदिर थाना पहुंचा। वहां पुलिस ने भाभी, उसकी सहेली समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

फिलहाल पुलिस इस गैंग से पूछताछ कर रही है कि अभी तक कितने लोगों को हनी ट्रैप कर रुपए ऐठे हैं। मुरैना के रिठौरा कलां, गांव पिपरसेवा निवासी रविंद्र कुशवाह बेलदारी का काम करता है। उसने रात को गोला का मंदिर थाना में पहुंचकर आपबीती सुनाई। रविंद्र ने बताया कि ग्वालियर गोला का मंदिर काल्पी ब्रिज में रहने वाली ओमवती कुशवाह रिश्ते में उसकी भाभी लगती है।

काफी दिनों से भाभी रविंद्र को मिलने बुला रही थी। भाभी उससे कहती थी कि भितरवार में उसकी सहेली रुकमणि राजपूत है। वह उससे उसकी दोस्ती करवा देगी। ओमवती ने रविंद्र को कॉल कर बताया कि रुकमणि आ रही है और वह तुमसे मिलना चाहती है। भाभी के कहने पर वह भाभी के घर पहुंच गया।

कुछ देर बाद भाभी गईं और रुकमणि को लेकर घर आ गई। इसके बाद तीनों ने साथ में खाना खाया। भाभी ने रविंद्र से कहा कि इस कमरे में रहना सही नहीं है। तुम मेरी सहेली के भाई आदित्य के घर चलो, वहां कोई नहीं है। इस पर वह भाभी के कहे अनुसार रुकमणि के भाई के घर गोवर्धन कॉलोनी पहुंच गया।

गोवर्धन कॉलोनी पहुंचते ही भाभी ने रविंद्र और अपनी सहेली को एक रूम में अकेले छोड़ दिया। रात 11:30 बजे भाभी की सहेली युवक के पास आकर बैठ गई। इसी समय वहां भाभी कौशल परमार, अंकित वर्मा और आदित्य भदौरिया आ गए। सभी युवक पर आरोप लगाने लगे कि उसने भाभी की सहेली के साथ गलत काम किया है। खुद रुकमणि ने भी यही आरोप लगाया।

सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि युवक को उसकी ही रिश्तेदार भाभी और उसकी सहेली ने दोस्ती का बहाना बनाकर ब्लैकमेल किया। चार आरोपी अब तक पकड़े गए हैं और एक आरोपी भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रिपोर्टः अमित कुमार

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
