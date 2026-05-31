खांसी की दवा बताकर मां ने 3 बेटियों को पिला दिया जहर, फिर खुद भी निगला; चारों की मौत
मां सहित 2 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक बड़ी बेटी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को मौके से अल्मोनियम सल्फाइड का पैकेट मिला है।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यंहा अज्ञात कारणों के चलते एक मां ने अपनी तीन बेटियों के साथ कीटनाशक जहर खा लिया। मां सहित 2 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक बड़ी बेटी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को मौके से अल्मोनियम सल्फाइड का पैकेट मिला है।
घटना शहडोल जिले के पपौंध थाना क्षेत्र के हिरवार ग्राम की है। यंहा मां अनीता ने बेटियों को खांसी की दवा कहकर कीटनाशक पिला दिया ओर फिर खुद भी जहर निगल लिया। इससे चारों की तबीयत बिगड़ गई, इस दौरान बड़ी बेटी ने घर से बाहर आकर पड़ोसियों को पुकारा ओर सारी बात बताई। पड़ोसी चारों को लेकर ब्यौहारी अस्पताल भागे। यहां डॉक्टरों ने महिला और छोटी दो बेटियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि बड़ी बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार, मां अनिता का पति ड्राइवर है ओर रोजी-रोटी कमाने दूसरे शहर गया हुआ था। मृतकों की पहचान, 32 वर्षीय मां अनिता सिंह, अर्पिता 2 वर्ष, कृष्णकुमारी 4 वर्ष और रितिका 7 वर्ष के रूप में हुई है। कीटनाशक पीने के बाद अनिता ने घर में रखे सभी दस्तावेज, कपड़े, फोटो और अनाज में आग लगा दी थी। बड़ी बेटी रितिका कीटनाशक की कम मात्रा गले से नीचे जाने पर बेसुध नहीं हुई थी। उसी ने घर से बाहर आकर शोर मचाया ओर ग्रामीणों को सूचना दी थी। हालांकि इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई है
थाना प्रभारी बृजेंद्र मिश्रा ने बताया, महिला का परिवार सास-ससुर से अलग रहता था। महिला का पति पेशे से ड्राइवर है और काम के सिलसिल में शहर से बाहर गया हुआ है। महिला ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। बड़ी बेटी रितिका से पूछताछ की गई, हालांकि वह इस बात की जानकारी नहीं दे पाई कि मां ने ये कदम क्यों उठाया? घर के आर्थिक हालत बहुत अच्छे नहीं हैं।
अनीता का पति करीब दो महीने पहले परिवार से मिलने आया था। मौके से अल्मोनियम सल्फाइड का पैकेट मिला है। पुलिस अब अनीता के मायकेवालों के बयान दर्ज करेगी ताकि घटना का कोई सुराग मिल सके। मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने महिला के पति को फोन कर जानकारी दी गई।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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