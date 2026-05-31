Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खांसी की दवा बताकर मां ने 3 बेटियों को पिला दिया जहर, फिर खुद भी निगला; चारों की मौत

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
share

मां सहित 2 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक बड़ी बेटी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को मौके से अल्मोनियम सल्फाइड का पैकेट मिला है।

खांसी की दवा बताकर मां ने 3 बेटियों को पिला दिया जहर, फिर खुद भी निगला; चारों की मौत

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यंहा अज्ञात कारणों के चलते एक मां ने अपनी तीन बेटियों के साथ कीटनाशक जहर खा लिया। मां सहित 2 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक बड़ी बेटी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को मौके से अल्मोनियम सल्फाइड का पैकेट मिला है।

घटना शहडोल जिले के पपौंध थाना क्षेत्र के हिरवार ग्राम की है। यंहा मां अनीता ने बेटियों को खांसी की दवा कहकर कीटनाशक पिला दिया ओर फिर खुद भी जहर निगल लिया। इससे चारों की तबीयत बिगड़ गई, इस दौरान बड़ी बेटी ने घर से बाहर आकर पड़ोसियों को पुकारा ओर सारी बात बताई। पड़ोसी चारों को लेकर ब्यौहारी अस्पताल भागे। यहां डॉक्टरों ने महिला और छोटी दो बेटियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि बड़ी बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:जिस बेटी की हत्या के आरोप में बाप-भाई गए जेल, वो जिंदा लौट आई; MP में गजब हो गया

पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार, मां अनिता का पति ड्राइवर है ओर रोजी-रोटी कमाने दूसरे शहर गया हुआ था। मृतकों की पहचान, 32 वर्षीय मां अनिता सिंह, अर्पिता 2 वर्ष, कृष्णकुमारी 4 वर्ष और रितिका 7 वर्ष के रूप में हुई है। कीटनाशक पीने के बाद अनिता ने घर में रखे सभी दस्तावेज, कपड़े, फोटो और अनाज में आग लगा दी थी। बड़ी बेटी रितिका कीटनाशक की कम मात्रा गले से नीचे जाने पर बेसुध नहीं हुई थी। उसी ने घर से बाहर आकर शोर मचाया ओर ग्रामीणों को सूचना दी थी। हालांकि इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई है

थाना प्रभारी बृजेंद्र मिश्रा ने बताया, महिला का परिवार सास-ससुर से अलग रहता था। महिला का पति पेशे से ड्राइवर है और काम के सिलसिल में शहर से बाहर गया हुआ है। महिला ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। बड़ी बेटी रितिका से पूछताछ की गई, हालांकि वह इस बात की जानकारी नहीं दे पाई कि मां ने ये कदम क्यों उठाया? घर के आर्थिक हालत बहुत अच्छे नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:पहले जमानत रद्द, अब CBI की गिरफ्तारी… ट्विशा की सास गिरिबाला की बढ़ीं मुश्किलें
ये भी पढ़ें:CBI ने शुरू की 'टनल व्यू इनवेस्टिगेशन'- आखिर ट्विशा की मौत से पहले क्या हुआ था?

अनीता का पति करीब दो महीने पहले परिवार से मिलने आया था। मौके से अल्मोनियम सल्फाइड का पैकेट मिला है। पुलिस अब अनीता के मायकेवालों के बयान दर्ज करेगी ताकि घटना का कोई सुराग मिल सके। मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने महिला के पति को फोन कर जानकारी दी गई।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।