इंदौर पानी त्रासदी में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने गंवाई जान, बेटे ने सुनाई दर्दनाक आपबीती

Indore water contamination news: इंदौर में गंदा पानी पीने से अब तक 13 मौत होने का दावा सामने आ चुका है, हालांकि सरकार ने इसे नकारते हुए कम मौत की पुष्टि की है। इस त्रासद घटना में 6 महीने के मासूम से लेकर 70 साल के बुजुर्ग ने अपनी जान गंवाई है। 

Jan 01, 2026 03:11 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
Indore water contamination news: इंदौर के भट्ठा रोड पर एक मामूली घर के बाहर रखी प्लास्टिक की कुर्सी खाली हो गई है। अब वहां सर्दियों की धूप सेंकने और पड़ोसियों का हाल-चाल पूछने वाले 70 साल के बुजुर्ग नंदलाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। नंदलाल के परिवार का आरोप है कि उनकी जान दूषित पानी पीने से चली गई है। इंदौर में गंदा पानी पीने से अब तक 13 मौत होने का दावा सामने आ चुका है, हालांकि सरकार ने इसे नकारते हुए कम मौत की पुष्टि की है। इस त्रासद घटना में 6 महीने के मासूम से लेकर 70 साल के बुजुर्ग ने अपनी जान गंवाई है। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का रो रोकर हाल बेहाल है।

परिवार बोला- दूषित पानी पीने से हुई मौत

परिजनों ने बताया कि नंदलाल पाल को मंगलवार सुबह तेज उल्टी और दस्त होने लगी। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि नंदलाल की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है, तो वहीं परिवार का आरोप है कि उनकी तबीयत दूषित पानी पीने के बाद खराब हुई है। इसके चलते ही उनकी मौत हुई है।

वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन...

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, नंदलाल के बेटे सिद्धार्थ ने बताया- "पिता जी बिल्कुल ठीक थे। लेकिन पानी पीने के बाद सब कुछ बदल गया।" उन्होंने बताया कि मैं एक दिन के लिए ओंकारेश्वर गया था, लेकिन पता चला कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो तुरंत वापस आ गया। हम उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अगले दिन तक उनकी मौत हो गई।

नेता अधिकारी कोई मिलने नहीं आया

बेटे ने आरोप लगाया है कि कोई नेता या अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया है। उन्होंने कहा, "जब बॉडी ले जाई जा रही थी तो मीडिया वालों ने मदद की। हमें बताया गया था कि मुआवज़ा मिलेगा, लेकिन कोई घर नहीं आया।" उन्होंने कहा, “जब बॉडी ले जाई जा रही थी तो मीडिया वालों ने मदद की। हमें बताया गया था कि मुआवज़ा मिलेगा, लेकिन कोई घर नहीं आया।”

परिवारों ने कहा मौतें ज्यादा हुई हैं

लगातार सात बार भारत का सबसे साफ शहर घोषित हो चुका इंदौर, भागीरथपुरा में डायरिया के एक गंभीर प्रकोप से हिल गया है, जो कथित तौर पर दूषित पीने के पानी से जुड़ा है। अधिकारियों ने कई मौतों की पुष्टि की है, लेकिन परिवार जोर देकर कहते हैं कि गिनती ज्यादा है और इस संकट की असली कीमत सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि दुख, कर्ज और चुप्पी में मापी जा रही है।