बिजली गुल होने पर लिफ्ट में फंस गया मासूम, जनरेटर में डीजल भी नहीं था; लोगों की अटक गईं सांसें

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम की लापरवाही से एक मासूम की जान संकट में फंस गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाला एक बच्चा काफी देर तक लिफ्ट में फंसा रहा। वो तो अचानक कुछ लोगों ने बच्चे आवाज की भनक सुनी। उसके बाद लिफ्ट तोड़कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

घटना पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मानपुर ब्लॉक में शनिवार को घटित हुई। बताया गया कि यहां बने प्रधानमंत्री आवास में लगी लिफ्ट से एक सात साल का बच्चा जा रहा था कि अचानक बिजली गुल हो गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि निगम द्वारा यहां लगाई गई जनरेटर भी चालू नहीं हो सका क्योंकि उसके लिए डीजल ही नहीं था।

लोगों ने बच्चे की आवाज सुनी तो ह्ड़कंप मच गया। सात साल के मासूम की जान सांसत में होने से हर कोई बेचैन हो गया। इसके बाद नगर निगम अधिकारियों को खबर दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया।

इसके बाद आसपास के लोगों ने लिफ्ट को तोड़ने का काम शुरू किया। सभी ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट का गेट खोला। उसके बाद मासूम को सुरक्षित निकाला गया तब लोगों की जान में जान आई। खास बात यह है कि इस लिफ्ट और जनरेटर का संचालन और देखरेख खुद नगर निगम करता है। उसकी तरफ से ऐसी गंभीर लापरवाही करने से हजारों लोगों की जान संकट मे फंस सकती हैं। पीएम आवास ब्लॉक में हजारों लोग रहते हैं।