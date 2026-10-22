2 लाख का वाहन 6 लाख में, 33 हजार रुपए लीटर की फिनाइल, 11,800 का एक बल्ब; MP में ACS ने खुद खोली भ्रष्टाचार की पोल
बैठक का जो वीडियो सामने आया है, उसमें अधिकारी कहते हैं, ‘आप लोगों को डराने के लिए यह विश्लेषण दिखाना बहुत जरूरी है। आप लोग सोचते हो ना कि हमने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, किसी को पता नहीं चल रहा। आपको बता रहा हूं कि आप कहां, क्या, कितनी और किस रेट में खरीदारी कर रहे हो, इसकी जानकारी हमारे पास है।’
MP में नगरीय निकायों में किस कदर का भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी पोल नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने खुद खोलकर रख दी है। दरअसल उनका कुछ महीने पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सरकारी बैठक के दौरान वह सामने बैठे अधिकारियों को प्रदेश की अलग-अलग निकायों में खरीदी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दे रहे हैं। यह वीडियो राजधानी भोपाल के भौंरी स्थित शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में कुछ समय महीने पहले हुई बैठक का बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह विभिन्न नगरीय निकाय फिनाइल, LED लाइट और कचरा वाहन से लेकर अन्य सामानों की खरीदी में जबरदस्त तरीके से घपला कर रहे हैं।
निकायों में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए संजय दुबे ने कहा कि 'एक नगरीय निकाय ने 2 लाख रुपए में कचरा गाड़ी खरीदी और वही गाड़ी चार डस्टबिन के साथ एक अन्य नगरीय निकाय ने 6 लाख रुपए में खरीदी।' बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि 'ये मत समझिए कि आप लोग जो कर रहे हो, वो हमें दिखता नहीं। इतना समय होता नहीं है कि हर एक पर हम कार्रवाई करें, लेकिन इस वर्ष से हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं कई अफसरों को बता चुका हूं।'
60 लाख में खरीदे गए 200 LED बल्ब
इस बैठक के दौरान MPSEDC के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक अंशुमन राज ने बताया कि साल 2023 में जब वह SDM थे तो एक नगर पालिका में 60 लाख रुपए में 200 LED बल्ब खरीदने की शिकायत मिली थी। जिसके बाद पूरे जिले और फिर पूरे प्रदेश में बीते कुछ सालों के दौरान की गई सामानों की खरीदारी का AI से विश्लेषण किया गया।
फिनाइल खरीदी में भी बड़ा घोटाला
आगे उन्होंने फिनाइल (कीटाणुनाशक) की खरीदी में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी देते बताया कि किसी ने 5 रुपए लीटर में इसे खरीदा तो किसी ने 33 हजार रुपए लीटर में खरीदा। उन्होंने कहा सरदारपुर निकाय ने 5 रुपए लीटर के हिसाब से 1.35 लाख रुपए का ढाई हजार लीटर फिनाइल खरीदा, जबकि एक अन्य नगरीय निकाय ने इसे 33,500 रुपए लीटर के हिसाब से लिया।
छोटी जगहों पर बिना जरूरत महंगी खरीदारी
अंशुमान राज ने आगे बताया कि बड़ोदिया कलां निकाय ने 97 लाख रुपए के बिजली के 80 पोल खरीद लिए। इसके अलावा उन्होने 65 करोड़ का गार्बेज डीपर डंपर, 49 करोड़ की स्ट्रीट लाइट, 27 करोड़ के ऑक्टागनल पोल और 18 करोड़ के कीटाणुनाशक भी खरीदे।
11,800 रुपए में खरीदा एक LED बल्ब
अधिकारी के अनुसार AI विश्लेषण से यह भी पता चला कि 60 वॉट की LED लाइट्स को किसी ने 306 रुपए में खरीदा, तो इसी लाइट्स को भोपाल में 11,800 रुपए की दर से खरीदा गया है और वहां कुल 3.78 लाख रुपए की लाइट्स खरीदी गईं।
हो सकती थी 250 करोड़ रुपए की बचत
अंशुमन राज ने आगे कहा कि प्रदेश के 374 निकायों ने 3 साल में जेम (GEM) पोर्टल से 1,134 करोड़ रुपए की खरीदी की। औसत दरों पर सामान खरीदते तो 250 करोड़ रुपए बच सकते थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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