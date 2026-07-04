राहुल गांधी धृतराष्ट्र हैं, जीतू जैसा दुर्योधन पैदा किए; पार्टी छोड़ने से पहले कांग्रेस नेता
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ने से पहले बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को धृतराष्ट्र और जीतू पटवारी को दुर्योधन तक बता दिया। कहा कि मध्य प्रदेश इकाई के कामकाज को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कई पत्र लिखे थे, लेकिन उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला किया। कहा कि वे इस पद के लायक नहीं हैं। उन्होंने पार्टी को कमजोर किया है। इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए यादव ने जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक पद पैसे के बदले दिए जा रहे थे।
मुझे नोटिस भेजा गया
राकेश सिंह यादव ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि तीन दिन पहले एक चिट्ठी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी या सीनियर नेता मीडिया से बात नहीं करेगा। इसके पीछे 3 दिन का 'मौन सत्याग्रह' है। पार्टी के राज्य महासचिव संजय कामले ने जीतू पटवारी के कहने पर 'मौन सत्याग्रह' के बारे में चिट्ठी जारी की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर पार्टी की ओर से लगाए गए 500 करोड़ रुपए के ट्रस्ट घोटाले के आरोपों पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए मैंने 2-3 टीवी डिबेट में हिस्सा लिया। मुझे एक नेता का फोन आया कि मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि मुझे नोटिस भेजा गया है। मैंने इससे इनकार किया। मुझे बताया गया कि नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि मैंने टीवी पर डिबेट में हिस्सा लिया था।
सीएम पर जीतू पटवारी के आरोप झूठे
यादव ने आगे कहा कि उन्हें बताया गया था कि पटवारी ने ऐसी किसी भी बहस पर रोक लगा दी थी। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री पर 500 करोड़ रुपए के ट्रस्ट घोटाले को लेकर जीतू पटवारी के लगाए गए आरोप झूठे थे। उन्हें साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत या दस्तावेज नहीं थे।
पटवारी में नेतृत्व की क्षमता नहीं
कांग्रेस के पूर्व नेता ने पटवारी पर राज्य इकाई का नेतृत्व करने की क्षमता न होने का आरोप लगाया। कहा कि वह राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लायक नहीं हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधते हुए यादव ने दावा किया कि उन्होंने मध्य प्रदेश इकाई के कामकाज को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कई पत्र लिखे थे, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला।
राहुल गांधी को कई बार पत्र लिखे
उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को इस बारे में पता है, लेकिन वह दखल नहीं देते। शायद इसलिए क्योंकि उनकी सहमति है। मैंने राज्य के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी को कई बार पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि वह आंखों पर पट्टी बांधे 'धृतराष्ट्र' की तरह हैं और उन्होंने जीतू पटवारी जैसे 'दुर्योधन' पैदा किए हैं।
अभी किसी भी पार्टी से कोई बातचीत नहीं
इस्तीफे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। मुझे नहीं लगता कि इसे अलग से लिखित रूप में भेजने की जरूरत है। मैंने कांग्रेस नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ काम किया है और संगठन में कई पदों पर रहा हूं। जब उनसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर उन्हें कोई ऐसा मौका मिलता है तो वे उस पर विचार करेंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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