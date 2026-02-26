Hindustan Hindi News
दादा ने 109 साल पहले अंग्रेजों को दिया था 35 हजार कर्ज, अब MP का परिवार वसूलेगा करोड़ो रुपए

Feb 26, 2026 10:24 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सीहोर
जुम्मा लाल रूठिया ने 109 साल पहले अंग्रेजों को कर्ज दिया था। घरवालों को अब उस कर्ज के दस्तावेज मिल गए हैं। परिवार अब अंग्रेजों से ब्याज सहित करोड़ों रुपए वसूलने की तैयारी कर रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

दादा ने 109 साल पहले अंग्रेजों को दिया था 35 हजार कर्ज, अब MP का परिवार वसूलेगा करोड़ो रुपए

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का एक परिवार अंग्रेजों के जमाने के कर्ज के कुछ कागज मिले। उसमें पूर्वजों द्वारा अंग्रेजों को दिए गए कर्ज का जिक्र था। अब सीहोर का परिवार अंग्रेजों से 109 साल पुराने कर्ज की वसूली की तैयारी में जुट गया है। परिवार का दावा है कि उनके पूर्वज स्वर्गीय सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपये का कर्ज दिया था, जो आज तक वापस नहीं किया गया है। अब इस कर्ज को वसूलने के लिए परिवार तैयारी कर रहा है।

कब दिया था कर्ज

परिवार के अनुसार, सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने 4 जून 1917 को ‘इंडियन वॉर लोन’ में 35,000 रुपये जमा कराए थे। उस समय यह रकम बेहद बड़ी मानी जाती थी। दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि उन्होंने यह पैसे ब्रिटिश सरकार और एम्पायर के प्रति निष्ठा दिखाते हुए दिए थे। इस डॉक्यूमेंट पर तत्कालीन भोपाल के पॉलिटिकल एजेंट डब्ल्यू.एस. डेविस के हस्ताक्षर बताए जाते हैं।

दादा के कागजों से मिला सबूत

इस मामले पर बात करते हुए सेठ जुम्मा लाल के पोते विवेक रूठिया का कहना है कि यह दस्तावेज उनके पिता के निधन के बाद पुराने कागजों में मिला। इसके बाद परिवार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। विवेक रूठिया अब ब्रिटेन सरकार को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। विवेक रुठिया ने कहा कि यह सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, यह न्याय और इतिहास का मामला है। अगर 35,000 रुपये पर 5.5% ब्याज, चक्रवृद्धि दर या सोने की कीमत के हिसाब से गणना की जाए तो यह रकम आज कई करोड़ रुपये हो सकती है।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिया गया था वॉर लोन

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सैन्य खर्चों के लिए ‘वॉर लोन’ जारी किए थे। आम तौर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा इन पर 5.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाता था। अब रूठिया परिवार का कहना है कि यह भोपाल रियासत में युद्धकालीन प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ली गई थी।

कौन थे सेठ जुम्मा लाल रूठिया

बता दें कि सेठ जुम्मा लाल रूठिया 1937 में निधन तक सीहोर और भोपाल रियासत के प्रमुख व्यापारियों में गिने जाते थे। वे कपड़ा और अनाज के बड़े कारोबारी थे और उनके परिवार के पास उस समय जमीन-जायदाद भी काफी मात्रा में थी।

कानूनी पेचीदगियां भी कम नहीं

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आजादी से पहले के ऐसे लेन-देन से जुड़े दावे बेहद जटिल होते हैं। सवाल यह भी है कि क्या मौजूदा यूनाइटेड किंगडम की सरकार पर उस दौर के औपनिवेशिक कर्ज की कानूनी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक कानूनी नोटिस नहीं भेजा गया है, लेकिन परिवार का कहना है कि वह इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 109 साल पुराना यह दावा इतिहास के पन्नों से निकलकर कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता है या नहीं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

