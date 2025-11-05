Hindustan Hindi News
धर्मांतरण के मुद्दे पर देशभर में दायर याचिकाओं में पक्षकार बनना चाहता है एक युवक, SC को बताई वजह

धर्मांतरण के मुद्दे पर देशभर में दायर याचिकाओं में पक्षकार बनना चाहता है एक युवक, SC को बताई वजह

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में अलग-अलग राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाले पक्षों से कहा था कि वे इस मुद्दे पर दायर अपनी-अपनी याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए एक साझा याचिका दायर करें।

Wed, 5 Nov 2025 03:31 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
मध्यप्रदेश के एक 19 साल के युवक ने देश में धर्मांतरण के मुद्दे से संबंधित लगाई गई कई याचिकाओं में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस युवक ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मध्य प्रदेश के एक आश्रय गृह (शेल्टर होम) में रहने के दौरान उसका जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण किया गया। उसने आरोप लगाया कि वहां उसे ना केवल ईसाई प्रार्थना सभाओं में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था, बल्कि मंदिरों में जाने से भी रोका जाता था, साथ ही मानसिक व धार्मिक दबाव भी डाला जाता था।यह याचिका अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक खटीक नाम के युवक ने लगाई है।

पक्षकार बनने का उद्देश्य भी बताया

याचिका में कहा गया है कि, 'इन मामलों में उसे शामिल करने का उद्देश्य विवादों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि एक पीड़ित के अधिकारों को एक प्रामाणिक और संवैधानिक रूप से प्रासंगिकता देना है, जिसके अधिकारों की रक्षा के लिए ये कानून बनाए गए हैं।' साथ ही इसमें आगे कहा गया है कि, 'आवेदक अनुसूचित जाति के हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता है और मध्य प्रदेश का निवासी है। वह जबरन और कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन का शिकार रहा है, और उसका मामला उसी गलत तरीके को प्रस्तुत कर रहा है जिसका समाधान ये विवादित कानून करना चाहते हैं।'

कटनी स्थित शेल्टर होम से खुला मामला

अपनी याचिका में उसने बताया कि उसका आवेदन मध्य प्रदेश के कटनी के माधव नगर पुलिस थाने में दर्ज एक FIR से उभरा है, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो की तरफ से झिंझरी स्थित आशा किरण गृह में किए गए एक औचक निरीक्षण के बाद दर्ज की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि कानूनगो के इसी निरीक्षण के दौरान कटनी के उस शेल्टर होम में बाल संरक्षण मानदंडों के गंभीर उल्लंघन और जबरन धर्मांतरण के मामलों का खुलासा हुआ था। इस दौरान खटीक सहित चार बच्चों के बयान दर्ज किए गए थे।

याचिका में बच्चों के बयान का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि हिंदू होने के बावजूद उक्त बाल गृह में उन्हें ईसाई प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था, मंदिरों में जाने से रोका जाता था और साथ ही प्रबंधन द्वारा उन पर मानसिक और धार्मिक दबाव भी डाला जाता था। अभिषेक ने अपनी याचिका अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से दायर की है।

SC ने याचिकाकर्ताओं को दिया था निर्देश

बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने साल 2023 में अलग-अलग राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाले पक्षों से कहा था कि वे इस मुद्दे पर दायर अपनी-अपनी याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए एक साझा याचिका दायर करें। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने ऐसी कम से कम 5 याचिकाएं थीं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने 7, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 3, गुजरात और झारखंड उच्च न्यायालयों में दो-दो, और कर्नाटक तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालयों में एक-एक याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा भी दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं हैं, जिनमें धर्मांतरण संबंधी उनके कानूनों के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने वाले संबंधित उच्च न्यायालयों के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई थी।

उधर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि ये अंतरधार्मिक जोड़ों को परेशान करने और उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए बनाए गए हैं। अपनी याचिका में मुस्लिम संस्था ने कहा कि पांचों राज्यों के इन स्थानीय कानूनों के प्रावधान किसी व्यक्ति को अपनी आस्था का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं और परिणामस्वरूप, उसकी निजता का हनन करते हैं।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
