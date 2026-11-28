दूसरी पत्नी की ऐसी चाह, पैसा देकर घर ले आया! अब बहू को इंसाफ दिलाने ससुर पहुंचे पुलिस के पास
रीवा में एक व्यक्ति को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि वह कथित तौर पर पैसा देकर दूसरी पत्नी घर ले आया। आरोप है कि इसके बाद पहली पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता के ससुर ने अपने ही बेटे पर की कार्यवाही की मांग की है।
रीवा में एक व्यक्ति को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि, पहली पत्नी और बच्चों के रहते दूसरी शादी कर ली। आरोप है कि दूसरी पत्नी को पैसे देकर घर लाने के बाद, पहली पत्नी के साथ आए दिन मारपीट की जाने लगी। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने कथित तौर पर अपनी पहली पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि बहू को न्याय दिलाने के लिए खुद आरोपी का पिता, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई।
पूरा मामला रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गंभीरपुर का है, जहां घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घायल महिला शांति विश्वकर्मा के ससुर शिवनाथ विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर, आवेदन सौंपकर अपने ही बेटे लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा सहित चार लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवनाथ विश्वकर्मा का आरोप है कि उनके बेटे लक्ष्मी नारायण ने पहली पत्नी और बच्चों के रहते दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं, दूसरी पत्नी को पैसे देकर घर लाने की बात भी आवेदन में कही गई है। आरोप है कि इसके बाद से ही पहली पत्नी शांति के साथ, आए दिन विवाद और मारपीट की जाती थी।
खाना बना रही थी पत्नी तभी दूसरी को ले आया
उनका कहना है कि उनकी बहू, शांति विश्वकर्मा घर में खाना बना रही थीं। तभी उनका पुत्र लक्ष्मी नारायण अपनी दूसरी पत्नी शशिकला, उसकी बेटी और बेटे के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। घर में रखे बर्तन और चूल्हा भी फेंक दिए गए। इसी दौरान लक्ष्मी नारायण ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से शांति पर हमला कर दिया। इस हमले में बहू शांति गंभीर रूप से घायल हो गईं, बीच-बचाव करने पहुंचे उनके बेटे और अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है।
अस्पताल में चल रहा इलाज
घायल महिला को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। उनका आरोप है कि घटना के बाद जब वे गढ़ थाने पहुंचे, तो उन्हें रीवा में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहकर भेज दिया गया। अब बहू को न्याय दिलाने के लिए ससुर शिवनाथ विश्वकर्मा खुद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, शशिकला विश्वकर्मा, सूरज विश्वकर्मा और रेशमी विश्वकर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
रिपोर्ट - सादाब सिद्दीकी
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