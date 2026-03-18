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इंदौर में दूसरा अग्निकांड, दवा फैक्ट्री में भीषण आग से कई कर्मचारी झुलसे; समय रहते टला बड़ा हादसा

Mar 18, 2026 04:54 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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इंदौर में एक दवा फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग कुछ ही पलों में विकराल हो गई थी। जिससे फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई। घटना में कई कर्मचारी झुलस गए। आग पर काबू पा लिया गया है।

इंदौर में दूसरा अग्निकांड, दवा फैक्ट्री में भीषण आग से कई कर्मचारी झुलसे; समय रहते टला बड़ा हादसा

इंदौर में बुधवार तड़के एक घर में ईवी चार्जिंग में ब्लास्ट के बाद लगी आग में 8 लोग जिंदा जल गए थे। दोपहर के वक्त इंदौर में ही दूसरे अग्निकांड की घटना हुई। यहां एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। घटना के बाद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार के बीच लोग जान बचाते हुए भागते दिखे। इस घटना में कई कर्मचारी झुलस गए।

जानकारी के अनुसार, इंदौर के पालदा इलाके में आगजनी की घटना चूहामार दवा फैक्ट्री में हुई है। आग की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चश्मदीदों का कहना है कि बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जिस पालदा इलाके में आगजनी की यह घटना हुई है, वहां आसपास कई फैक्ट्रियां थी। बड़ी घटना हो सकती थी।

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काम कर रहे थे कर्मचारी, अचानक आग से अफरा-तफरी

जानकारी के मुताबिक, फैक्ट्री में रोजाना की तरह दवा उत्पादन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी। शुरुआती पलों में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही लपटें तेज हुईं, कर्मचारियों ने हालात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बाहर की ओर भागना शुरू किया।

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कई कर्मचारी झुलसे, अस्पताल में भर्ती

इस अफरा-तफरी के बीच कुछ कर्मचारी आग और धुएं की चपेट में आ गए, जिससे वे झुलस गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है।

दमकल की तत्परता से टला बड़ा हादसा

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। आग के बीच-बीच में उठती तेज लपटें और घना धुआं राहत कार्य में बाधा बन रहे थे, लेकिन टीम ने संयम के साथ स्थिति को संभाला।

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बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी, उस क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां थी। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी का ही नतीजा रहा कि आग को समय रहते काबू में कर लिया गया और उसे आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक फैलने से रोक दिया गया। अगर आग फैलती, तो नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता था।

शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन की आशंका

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या फैक्ट्री में मौजूद केमिकल के रिएक्शन की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तकनीकी टीम से रिपोर्ट मांगी गई है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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