इंदौर में स्कॉर्पियो चालक ने इंजीनियरिंग के 3 छात्रों को रौंदा; 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश के इंदौर से स्कॉर्पियो चालक द्वारा इंजीनियर के 3 छात्रों को कुचलने का मामला सामने आया है। 2 छात्रों की मौत हो गई है, वहीं तीसरे छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्कॉर्पियो में चार युवक सवार थे। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, तीनों छात्र खंडवा जिले के रहने वाले हैं। मृतक छात्रों के नाम हैं- कृष्ण पाल सिंह तंवर और आयुष राठौर। वहीं श्रेयांश राठौर की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, तीनों इंदौर के प्रेस्टीज कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र थे। ये हादसा देर रात करीब 2 बजे लाइफ केयर अस्पताल के सामने हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया- एक्सीडेंट देर रात हुआ है। स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार में जा रही थी, तभी पेट्रोल पंप के कट से बाइक सवार तीनों छात्र निकले और गाड़ी की जोरदार टक्कर में घिसटते हुए दूर जा गिरे। जबकि, उनकी बाइक वहीं डिवाइडर में फंस गई। काफी देर तक शव सड़क पर पड़े रहे, फिर जब पुलिस आई, तब अस्पताल प्रबंधन बाहर आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार सवार आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है।