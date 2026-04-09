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तुम मुझे अच्छी लगती हो, रूम पर आ जाओ; MP में साइंस कॉलेज के टीचर ने छात्रा को गंदे मैसेज भेजे

Apr 09, 2026 11:47 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
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मध्य प्रदेश के रीवा के मॉडल साइंस पीएमश्री कॉलेज में अतिथि विद्वान द्वारा एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद छात्रों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रा की शिकायत के बाद कालेज प्रबंधन द्वारा मामले की जांच कराई गई, जिसके बाद टीचर को हटा दिया गया। 

तुम मुझे अच्छी लगती हो, रूम पर आ जाओ; MP में साइंस कॉलेज के टीचर ने छात्रा को गंदे मैसेज भेजे

मध्य प्रदेश के रीवा के मॉडल साइंस पीएमश्री कॉलेज में अतिथि विद्वान द्वारा एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। कॉलेज की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा को भूगोल विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वान अमित साहू ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज किया और उस पर अनैतिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश की है। मामला सामने आने के बाद छात्रों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रा की शिकायत के बाद कालेज प्रबंधन द्वारा मामले की जांच कराई गई, जिसके बाद टीचर को हटा दिया गया। हालांकि, मामला तूल पकड़ता देख शिक्षक ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली।

धमकाने की भी कोशिश की

रीवा के पीएमश्री मॉडल साइंस कॉलेज में एक अतिथि विद्वान शिक्षक द्वारा छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा को शिक्षक ने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजते हुए लिखा, “तुम मुझे अच्छी लगती हो, रूम पर आ जाओ।” छात्रा के मना करने पर शिक्षक ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने की भी कोशिश की। मैसेज में लिखा, “मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो, सोच लो… अगर मन हो तो बता देना।

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एक महीने से परेशान कर रहा था

सागर निवासी अमित साहू पिछले एक साल से कॉलेज में जियोग्राफी पढ़ा रहा था। पढ़ाई के दौरान वह छात्रा से निजी बातचीत करने की कोशिश करता था। करीब एक महीने से वॉट्सएप पर मैसेज भेजकर परेशान करने लगा। जब उसके इरादे गलत लगे तो छात्रा ने उसे समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माना तो उसकी शिकायत कर दी। जब शिकायत की बात अमित साहू तक पहुंची तो उसने धमकाते हुए कहा, 'तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अब किसी से कुछ मत कहो और सारे मैसेज डिलीट कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा।

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शिक्षक को कॉलेज से हटाया गया

लगातार आ रहे ऐसे संदेशों से परेशान होकर छात्रा ने अपने परिजनों और दोस्तों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन से औपचारिक शिकायत की गई और मैसेज के स्क्रीनशॉट भी पेश किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कालेज प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित की। जांच के दौरान आरोपी शिक्षक ने अपने कृत्य को स्वीकार करते हुए गलती मान ली और माफी मांगी। बुधवार तक जब शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों ने कालेज में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। इसके बाद शिक्षक को कॉलेज से हटा दिया गया।

रिपोर्टः सादाब सिद्दीकी

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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