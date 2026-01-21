Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़school bus toofan collides in betul madhya radesh 1 died 11 injured
MP में स्कूल बस-तूफान में भीषण टक्कर! 1 की मौत; कई घायलUntitled Story

MP में स्कूल बस-तूफान में भीषण टक्कर! 1 की मौत; कई घायलUntitled Story

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के बैतूल में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां स्कूल बस और तूफान की टक्कर में एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। इस हादसे में कई बच्चे घायल भी हुए हैं।

Jan 21, 2026 12:00 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बैतूल
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर भैंसदेही थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस सामने से आ रहे तूफान वाहन से टकरा गई। घटना पूर्णा नदी के पास हुई, जहां टक्कर के बाद बस पलट गई। हादसे में कक्षा तीसरी की छात्रा हर्षिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 11 बच्चे घायल हो गए। इनमें से चार बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को बाहर निकाला गया और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदेही ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया। हादसे में बस चालक को भी चोटें आई हैं।

ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, 13 लोग घायल

चालक फरार

टक्कर के बाद तूफान वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसडीओपी भूपेंद्र सिंह मौर्य ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश जारी है। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|