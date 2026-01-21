MP में स्कूल बस-तूफान में भीषण टक्कर! 1 की मौत; कई घायलUntitled Story

संक्षेप: मध्य प्रदेश के बैतूल में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां स्कूल बस और तूफान की टक्कर में एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। इस हादसे में कई बच्चे घायल भी हुए हैं।

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर भैंसदेही थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस सामने से आ रहे तूफान वाहन से टकरा गई। घटना पूर्णा नदी के पास हुई, जहां टक्कर के बाद बस पलट गई। हादसे में कक्षा तीसरी की छात्रा हर्षिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 11 बच्चे घायल हो गए। इनमें से चार बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को बाहर निकाला गया और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदेही ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया। हादसे में बस चालक को भी चोटें आई हैं।