प्रिंसिपल की डांट से सहम गया 8वीं का छात्र, स्कूल में की तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में शुक्रवार पिता के सामने स्कूल की प्रिंसिपल की डांट फटकार के बाद 8वीं का एक छात्र बोधि इंटर नेशनल स्कूल की तीसरी मंजिल से कूद गया। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इनमें छात्र गिरते हुए दिख रहा है। घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई थी। बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आए हैं। सिर और चेहरे पर भी चोटें लगी हैं। घटना की जानकारी मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस और छात्र के पिता के परिचित डॉक्टर अस्पताल पहुंचे।ओर छात्र को पहले पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे 80 फीट रोड स्थित दूसरे निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहां उसकी एम आरआई सहित अन्य मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। फिलहाल उसकी हालत अब ठीक है। बताया जा रहा है कि मामला क्लास रूम की रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से जुड़ा है।

छात्र की मां पटवारी और पिता डॉक्टर हैं। घटना दोपहर बाद की बताई जा रही है। छात्र स्कूल में मोबाइल फोन ले कर आया था जिस पर स्कूल शिक्षक सहित प्रिंसिपल ने फटकार लगाई और इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने छात्र के पेरेंट्स को बुलाया था। प्रिंसिपल के कमरे में जब छात्र को इस बात पर समझाया जा रहा था, तभी वह भागकर तीसरी मंजिल पर चला गया और वहां से छलांग लगा दी। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में बच्चे के प्रिंसिपल ऑफिस में जाने से लेकर गलियारे से भागने और तीसरे माले से कूदना तक शामिल है। गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। स्कूल और पुलिस प्रशासन इस मामले की आगे जांच कर रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार स्कूल प्रिंसिपल का लहजा काफी सख्त था। प्रिंसिपल के साथ ही यहां अन्य टीचिंग स्टाफ ने भी छात्र को फटकारा और प्रिंसिपल ने स्कूल से सस्पेंड करने की बात कही। इस दौरान छात्र को डांट फटकार लगाई गई। डांट से छात्र डर गया और कान पकड़कर सिर झुका कर माफी मांगने लगा लेकिन प्रिंसिपल छात्र को स्कूल से सस्पेंड करने का कहती रही।यह पूरा घटनाक्रम स्कूल लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसे प्रबंधन ने खुद दिया। छात्र काफी डरा हुआ और लगातार सॉरी भी बोलता दिख रहा है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया ओर इसके बाद छात्र को प्रिंसिपल के रूम के पास वाले क्लास रूम में बैठा दिया गया।

एक दिन पहले स्कूल से मारी थी बंक पिता का कहना था कि गुरुवार को भी वह स्कूल के लिए घर से निकला था, लेकिन स्कूल से पता चला है कि वह स्कूल नहीं आया था। इसपर छात्र ने बताया कि गुरुवार को घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन स्कूल नहीं गया। तीन-चार दोस्तों के साथ था। वे मुझे अपने घर ले गए थे। सभी ने स्कूल से बंक मारने का कहा था। दोस्तों ने कहा-चलो कहीं घूमते हैं, क्या करेंगे स्कूल जाकर। इसके पहले दोस्तों के कहने पर हंसी-मजाक में क्लासरूम का वीडियो बना लिया था, और पहली बार ही मोबाइल लेकर स्कूल में आया था।

छात्र स्पोर्ट्स का खिलाड़ी। एक टीचर ने कहा- स्पोर्ट्स में अच्छा खिलाड़ी है। स्टेट में जा चुका है। गोल्ड मेडल जीत चुका है, तब मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नेशनल में गया है या नहीं। इसे रेस्टिकेट करेंगे। इसके जो भी मेडल हैं, वह रख लेंगे। बाद में उन्होंने मुझे एक क्लास में भेज दिया। बोला कि अभी तुम्हारे पापा आ रहे हैं, फिर तुमसे बात करते हैं।

सस्पेंशन ओर मैडल छीनने के डर के बाद उठाया कदम छात्र का कहना है कि प्रिंसिपल ने सस्पेंशन के बाद करियर खत्म होने और मेडल छिन जाने की बात कही। इस दौरान कई बार माफी मांगने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं काफी डर गया और जो समझ आया, वह कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्चा जिस वक्त कूदा पिता स्कूल के वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। घटनाक्रम के बाद वे दौड़कर मौके पर पहुंचे। प्रिंसिपल रूप से निकलने से लेकर कूदने तक का पूरा घटनाक्रम सिर्फ चार मिनट के भीतर हुआ।

क्लास रूम में बनाया वीडियो इंस्टा पर किया उपलोड मिली जानकारी के अनुसार छात्र ने क्लास रूम में पढ़ाई के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाया था, जिसमें बच्चे बैठे हैं और टीचर पढ़ा रही थीं। रील को छात्र ने अपने इंस्टा अकाउंट से पोस्ट किया। कुछ छात्रों ने इसे देख तो क्लास टीचर को सूचना दी। क्लास टीचर ने रील का स्क्रीन शॉट लेकर प्रिंसिपल को बताया। इस आधार पर शुक्रवार सुबह छात्र को क्लासरूम से प्रिंसिपल ने बुलाया। परिजनों को भी कॉल कर स्कूल आने को कहा। प्रिंसिपल रूम में छात्र पहुंचा तो यहां प्रिंसिपल के साथ ही अन्य टीचिंग स्टाफ भी चैंबर में मौजूद रहे।

छात्र ने बताया कि सुबह असेंबली के बाद प्रिंसिपल मैडम ने कहा, 8वीं क्लास को छोड़कर बाकी सब बच्चे क्लासरूम में चले जाएं। मुझे उनसे कुछ बात करनाी है। बच्चों के जाने के बाद तीन-चार टीचर मेरे पास आए और बोले- तुम फोन लेकर आए थे। मैंने कहा- हां, गलती से लेकर आ गया था। इसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल मैडम के पास जाने को कह दिया। मैंने टीचर से कहा- अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा, तब एक टीचर ने कहा कि अगली बार तुम्हारा आता ही नहीं है, तुम ऐसे ही रहोगे। वे मुझे प्रिंसिपल मैम के पास ले गए।मैने प्रिंसिपल मैम को कहा, सॉरी मैम। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्रिंसिपल मैम ने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें रस्टिकेट कर देंगे। तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे। तुम्हें घर भेज देंगे।मैं, डर गया था। मुझे लगा कि प्रिंसिपल मैम सच में ऐसा करेंगी। मुझे स्कूल से बाहर कर देंगे। दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस कारण डर गया। मैं भाग कर गया और कूद गया। मैंने सुसाइड अटेंप्ट किया। मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया,अपनी मर्जी से कूदा था।

पिता ने कहा- स्कूल पर कहा ताला लगाया जाए पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हमें बताया गया कि बेटा स्कूल में मोबाइल लेकर आया और रील बनाई थी अगर बेटा मोबाइल लेकर गया था तो पहले हमसे बात करना थी। स्कूल वालों के अगर मोबाइल से जुड़ी बात बतानी होती तो पहले ही बता देना थी।। प्रिंसिपल रूप में जो हुआ वह सीसीटीवी में सब दिख रहा है। बेटा काफी डरा हुआ दिख रहा है। मोबाइल तो उसके पास था। वह स्कूल भी रोज आता था, लेकिन मोबाइल कब लेकर आया, यह नहीं मालूम। अगर वह तीन मंजिल तक दौड़ लगाकर गया तो हर जगह स्टाफ मौजूद रहता है। सीसीटीवी भी लगे हैं। स्कूल के खिलाफ जांच होना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से चाहता हूं कि स्कूल में ताला लगा दिया जाए। ताकि दूसरे बच्चे आराम से अपनी जिंदगी जीएं।

पिता का कहना है कि स्कूल प्रिंसिपल की वार्निंग ऐसी कि तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। क्या करेंगे दूसरा चांस नहीं मिलेगा। क्या चाहते हैं वह लोग। मेडलिस्ट बच्चे से मेडल छीन लेंगे। नेशनल मेडलिस्ट बच्चे से मेडल छिन लेंगे तो ऑप्शन क्या बचेगा। आज मेरा बच्चा मेरे बाल-बाल बच गया। उसके क्या पोस्ट क्या मुझे नहीं मालूम। दो मिनट पहले चैंबर में बुला लेते तो ये नहीं होता,बच्चे को इतना प्रताड़ित किया कि बच्चे को कुछ नहीं दिखा और दौड़ते हुए सीढ़ी चढ़ गया। मैं वहीं मौजूद था। मेरे सामने ही वह बोलते तो मैं मानता।

पिता का कहना था कि वह नॉर्मल था। इतना बड़ा कदम उठाना संभव नहीं था। वह स्पोर्ट्समैन है ओर नेशनल खिलाड़ी के साथ माइंड भी कूल है। कई रेस हार कर भी आया, बावजूद वह कभी निराश नहीं हुआ। आज मेरे बच्चा का सब कुछ खत्म हो गया। नेशनल प्लेयर में क्या बचा उसका। उसकी लाइफ में क्या बचा। दोनों पैर टूट गए, जो बच्चा दौड़ता था, नेशनल लेवल तक जाकर गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है। वह नॉर्मल कंडीशन में इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। कुछ तो हुआ ही होगा। बेटा नर्सरी से उसी स्कूल में जा रहा है। पहली बार ही ऐसा हुआ। बच्चे की मानसिकता क्या है, स्कूल के प्रिंसिपल व सारे टीचर को समझना चाहिए। वह बच्चा कैसा है। सीसीटीवी के बारे में बाद में पता चला। मैडम ने मुझे बुलाया तब बच्चा चैंबर में था और मुझे बैठाकर रखा।

पिता का कहना है कि स्कूल से सुबह फोन आया कि आप स्कूल आ जाइए। बुलाने का कोई कारण हमें नहीं बताया गया। पूछने पर इतना कहा- बच्चे के बारे में बात करना है। मैं स्कूल आया और वेटिंग रूम में बैठ गया। बेटे से मुलाकातनहीं हो पाई। संभवतः उनसे मुझे देखा होगा। करीब 4 मिनट बाद बाहर शोर सुनाई दिया, बाहर आकर देखा तो बेटा घायल हालत में जमीन पर पड़ा था। तत्काल उसे कार से अस्पताल लेकर पहुंचा।