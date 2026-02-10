व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर आनंद राय को बड़ी राहत, SC/ST एक्ट के तहत लगाए गए आरोप रद्द
सुनवाई के दौरान आनंद राय की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखा। राय मध्य प्रदेश के रहने वाले आंखों के डॉक्टर हैं और व्यापम परीक्षा घोटाले को उजागर करने वाले प्रमुख व्हिसलब्लोअर्स में से एक हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम परीक्षा घोटाले के व्हिसलब्लोअर आनंद राय को एक बड़ी राहत दी और उनके खिलाफ जाति आधारित हिंसा से जुड़े आरोपों को मंगलवार को खारिज कर दिया। अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें राय के खिलाफ आरोप तय किए जाने को सही ठहराया गया था।
हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने यह फैसला आनंद राय की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2022 में एक रैली के दौरान सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और गाली-गलौज से पैदा हुए जाति-आधारित अत्याचार के मामले में आरोप तय करने को सही ठहराया गया था।
अदालत ने कार्रवाई को कानून मुताबिक नहीं पाया
मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमने SC/ST एक्ट के दायरे पर चर्चा की है और इस मामले में की गई कार्रवाई को कानून के मुताबिक नहीं पाया। अपील मंजूर की जाती है।'
4 साल पहले रास्ता रोकने से जुड़ा था मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला 15 नवंबर 2022 को उस वक्त सामने आया था, जब मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के धराड़ गांव में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया था। आरोप था कि आनंद राय के नेतृत्व में भीड़ ने करीब एक घंटे तक वहां से गुजर रहे सांसद, विधायक, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों का रास्ता रोका था और उनके साथ गाली-गलौज की थी, साथ ही रास्ता खाली कराने की कोशिश कर रहे पुलिसवालों से हाथापाई की थी।
40-45 लोगों के खिलाफ हुई थी FIR
इस मामले में शिकायतकर्ता विकास परगी द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि करीब 40-45 लोगों के झुंड ने रास्ता रोककर जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस दौरान FIR में पहचाने गए करीब 40-45 लोगों में राय का नाम भी था। जिसके बाद रतलाम के स्पेशल सेशन जज (SC/ST Act) ने 18 मार्च को उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए थे। हालांकि 13 जनवरी, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में राय को बेल दे दी थी और बाद में SC/ST कानून के तहत ट्रायल पर रोक लगा दी।
