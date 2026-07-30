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भोजशाला के पास ही होगी नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने मानी मुस्लिम समुदाय की मांग; आवंटित की बेहद करीब वाली जगह

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने आदेश में कहा कि 'उसके सामने दो साइट प्लान पेश किए गए थे, जिनसे पता चलता है कि उस जमीन तक जाने के लिए एक स्वतंत्र और अलग रास्ता है और इसलिए वह जगह उपयुक्त लगती है। साथ ही यह जमीन भोजशाला परिसर के पास भी है।'

सुप्रीम कोर्ट ने मानी मुस्लिम समुदाय की मांग, भोजशाला के पास नमाज के लिए जगह आवंटित की
सुप्रीम कोर्ट ने मानी मुस्लिम समुदाय की मांग, भोजशाला के पास नमाज के लिए जगह आवंटित की (ANI Video Grab)

सुप्रीम कोर्ट ने धार में स्थित विवादित भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अस्थाई तौर पर जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। गुरुवार को हुई कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार से अदालत के आदेश का पालन करते हुए जरूरी इंतजाम करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के लिए जिस जमीन को चुना है, वह खसरा नंबर 596 है और यह जगह विवादित भोजशाला से सटी हुई दरगाह की जमीन है।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें उनकी तरफ से नमाज पढ़ने के लिए पास में ही जगह आवंटित करने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि प्रशासन ने फिलहाल जिस जमीन की व्यवस्था की है, वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से विपरीत विवादित धार्मिक स्मारक से लगभग एक किलोमीटर दूर है। ऐसे में नमाजियों को वहां जाकर शुक्रवार की नमाज पढ़नी पड़ती है।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने 14 जुलाई, 2026 के अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा, 'मुस्लिम समुदाय को खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज़ पढ़ने की इजाजत दी जाए। यह जमीन दरगाह की बताई जाती है।' इसके साथ ही बेंच ने राज्य सरकार को इसके लिए प्रशासन से जरूरी इंतजाम करने का भी निर्देश दिया।

जिसके बाद गुरुवार को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि 'उसके सामने पेश किए गए साइट प्लान से पता चलता है कि उस जमीन तक जाने के लिए एक स्वतंत्र और अलग रास्ता है और इसलिए वह जगह उपयुक्त लगती है। यह संबंधित परिसर से सटी हुई भी है।'

ये भी पढ़ें:SC के आदेश पर भी भोजशाला के पास नहीं हो सकी जुमे की नमाज, प्रशासन ने बताई मजबूरी

बुधवार को होनी थी मामले की सुनवाई

इससे पहले प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी.मोहना की पीठ ने 24 जुलाई को कहा था कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। हालांकि, पीठ के जल्दी उठ जाने के कारण बुधवार को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

मुस्लिम समुदाय ने कहा- आपके पहले के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा

इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि 'आपके पहले दिए आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। फिलहाल जो जगह नमाज के लिए दी गई है वह विवादित स्थल से 1.3 किलोमीटर दूर है और कलेक्टर ने आदेश दिया है कि सिर्फ यही स्थल आवंटित किया जाएगा।'

सुप्रीम कोर्ट ने मानी मुस्लिम समुदाय की मांग, नमाज के लिए भोजशाला के पास वाली दरगाह की जमीन की आवंटित (ANI Video Grab)
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दूसरी जगह के विकल्प को भी कर दिया था खारिज

जिसके बाद मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि प्रशासन ने एक और जगह की पहचान की है। हालांकि, अहमदी ने प्रस्तावित जगह पर आपत्ति जताई और कहा कि यह स्थान उपयुक्त नहीं है और बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि भोजशाला स्थल के पास एक दरगाह है और उसके सामने जमीन है जो आवंटित किया जा सकता है।

अंतिम फैसला होने तक जगह आवंटित करने का दिया था आदेश

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 14 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक विवादित भोजशाला परिसर (जिसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया था) के पास जुमे की नमाज़ के लिए दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराई जाए।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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