भोजशाला के पास ही होगी नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने मानी मुस्लिम समुदाय की मांग; आवंटित की बेहद करीब वाली जगह
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने आदेश में कहा कि 'उसके सामने दो साइट प्लान पेश किए गए थे, जिनसे पता चलता है कि उस जमीन तक जाने के लिए एक स्वतंत्र और अलग रास्ता है और इसलिए वह जगह उपयुक्त लगती है। साथ ही यह जमीन भोजशाला परिसर के पास भी है।'
सुप्रीम कोर्ट ने धार में स्थित विवादित भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अस्थाई तौर पर जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। गुरुवार को हुई कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार से अदालत के आदेश का पालन करते हुए जरूरी इंतजाम करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के लिए जिस जमीन को चुना है, वह खसरा नंबर 596 है और यह जगह विवादित भोजशाला से सटी हुई दरगाह की जमीन है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें उनकी तरफ से नमाज पढ़ने के लिए पास में ही जगह आवंटित करने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि प्रशासन ने फिलहाल जिस जमीन की व्यवस्था की है, वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से विपरीत विवादित धार्मिक स्मारक से लगभग एक किलोमीटर दूर है। ऐसे में नमाजियों को वहां जाकर शुक्रवार की नमाज पढ़नी पड़ती है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने 14 जुलाई, 2026 के अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा, 'मुस्लिम समुदाय को खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज़ पढ़ने की इजाजत दी जाए। यह जमीन दरगाह की बताई जाती है।' इसके साथ ही बेंच ने राज्य सरकार को इसके लिए प्रशासन से जरूरी इंतजाम करने का भी निर्देश दिया।
जिसके बाद गुरुवार को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि 'उसके सामने पेश किए गए साइट प्लान से पता चलता है कि उस जमीन तक जाने के लिए एक स्वतंत्र और अलग रास्ता है और इसलिए वह जगह उपयुक्त लगती है। यह संबंधित परिसर से सटी हुई भी है।'
बुधवार को होनी थी मामले की सुनवाई
इससे पहले प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी.मोहना की पीठ ने 24 जुलाई को कहा था कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। हालांकि, पीठ के जल्दी उठ जाने के कारण बुधवार को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।
मुस्लिम समुदाय ने कहा- आपके पहले के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा
इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि 'आपके पहले दिए आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। फिलहाल जो जगह नमाज के लिए दी गई है वह विवादित स्थल से 1.3 किलोमीटर दूर है और कलेक्टर ने आदेश दिया है कि सिर्फ यही स्थल आवंटित किया जाएगा।'
दूसरी जगह के विकल्प को भी कर दिया था खारिज
जिसके बाद मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि प्रशासन ने एक और जगह की पहचान की है। हालांकि, अहमदी ने प्रस्तावित जगह पर आपत्ति जताई और कहा कि यह स्थान उपयुक्त नहीं है और बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि भोजशाला स्थल के पास एक दरगाह है और उसके सामने जमीन है जो आवंटित किया जा सकता है।
अंतिम फैसला होने तक जगह आवंटित करने का दिया था आदेश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 14 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक विवादित भोजशाला परिसर (जिसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया था) के पास जुमे की नमाज़ के लिए दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराई जाए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।