Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़SC orders SIT probe into death of tribal man grants interim protection to MP minister from arrest
MP के मंत्री को गिरफ्तारी से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी युवक की मौत मामले में SIT बनाने को कहा

MP के मंत्री को गिरफ्तारी से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी युवक की मौत मामले में SIT बनाने को कहा

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने एक आदिवासी युवक की मौत मामले में दर्ज आपराधिक मामले में मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री गोविंद सिंह राजपूत को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए डीजीपी को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया।

Dec 11, 2025 07:04 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share

सुप्रीम कोर्ट ने एक आदिवासी युवक की मौत मामले में दर्ज आपराधिक मामले में मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री गोविंद सिंह राजपूत को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए डीजीपी को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने 30 अक्टूबर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण राज्यमंत्री राजपूत की अग्रिम जमानत याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को 27 साल के नीलेश आदिवासी की मौत की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया।

आदिवासी ने पहले राजपूत के खिलाफ अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था, लेकिन बाद में दावा किया कि उन्हें यह शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था। शिकायत वापस लेने के कुछ ही समय बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के संबंध में राजपूत के खिलाफ एक नया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामला दर्ज किया गया।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि एसआईटी का गठन दो दिनों के भीतर किया जाए और इसमें राज्य कैडर के दो एसएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल हों, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी न हों।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एसआईटी में तीसरी अधिकारी एक महिला डिप्टी एसपी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईटी को मामले की जल्द जांच करनी चाहिए और एक महीने के भीतर इसे पूरा करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एसआईटी को तुरंत काम शुरू करना चाहिए और मौत के हर पहलू की जांच करनी चाहिए।

पीठ ने आदेश दिया कि सामने आए विभिन्न बयानों के आलोक में हम निर्देश देते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत की गिरफ्तारी को अंतरिम उपाय के रूप में स्थगित किया जाए। यदि एसआईटी को कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो वह हिरासत में पूछताछ के लिए इस न्यायालय से अनुमति मांग सकती है। एसआईटी को उन अन्य संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए जिनके कारण पीड़ित की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई होगी।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि गवाहों की सुरक्षा के उपाय लागू किए जाएं। किसी पर भी विशेष रूप से आदिवासी गवाहों पर दबाव न डाला जाए। राजपूत को गिरफ्तारी से बचाने के अलावा अदालत ने मृतक के भाई को जांच के दौरान अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। पीठ ने कहा कि मृतक के भाई के खिलाफ जांच में शामिल होने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जाएगा।"

इस बीच, पीठ ने हाई कोर्ट से आदिवासी की पत्नी द्वारा दायर लंबित रिट याचिका पर सुनवाई करने को कहा। इसमें उन्होंने स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता और पक्षपात का आरोप लगाते हुए हस्तक्षेप की मांग की थी। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में उनकी याचिका पर निर्णय लेना चाहिए।

यह आदेश राजपूत की उस याचिका पर पारित किया गया, जिसमें उन्होंने आदिवासी की कथित आत्महत्या के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार किए जाने के खिलाफ अपील की थी। आदिवासी ने सबसे पहले 1 जुलाई को राजपूत के खिलाफ जाति आधारित दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद आदिवासी ने एसपी को हलफनामा देकर बताया कि उनकी शिकायत झूठी थी और नशे की हालत में उनसे ले ली गई थी।

उन्होंने मजिस्ट्रेट को यह भी बताया कि राजपूत के साथ उनका कोई विवाद नहीं था। उन्होंने कथित तौर पर एक स्थानीय राजनेता से जुड़े लोगों के दबाव में पिछली शिकायत दर्ज कराई थी। आदिवासी ने उसी महीने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव 25 जुलाई को उनके आवास पर मिला।कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी ने तीन शिकायतें दर्ज कराईं और कई लोगों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उनके पति की मौत से पहले उन्हें परेशान किया था।

आदिवासी की मौत के एक महीने से अधिक समय बाद 4 सितंबर को पुलिस ने राजपूत के नाम पर आत्महत्या के लिए उकसाने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित धाराओं को लागू करते हुए एक नया मामला दर्ज किया। इसके बाद राजपूत ने निचली अदालत में अपील की, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी।

बाद में उन्होंने सागर जिले के मालथोने पुलिस थाने में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत से इनकार करने वाले सागर के विशेष न्यायाधीश के 26 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद राजपूत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|