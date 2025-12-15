राज्य सरकार को माफ करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, HC के आदेश को रद्द कर फिर से सुनवाई के लिए भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को एक मामले में माफ करने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट पक्षों को एक बार फिर सुनेगा और नया आदेश पारित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की ओर से दीवानी विवाद में याचिका दायर करने में हुई 1612 दिन की देरी को माफ करने पर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि क्या कोर्ट को इस मामले पर पहले दिए गए फैसलों की जानकारी थी।
जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने गौर किया कि 1 सितंबर को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से बिना पूछे ही देरी को माफ कर दिया। 5 दिसंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए निराशा हो रही है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दिए जा सकने वाले पर्याप्त कारणों पर विचार किए बिना केवल पूछने मात्र से ही 1612 दिन की देरी को माफ कर दिया।
विलंब क्षमादान संबंधी पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि परिसीमा और विलंब क्षमादान के संबंध में कानून सुस्थापित है। पीठ ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट उन निर्णयों से अवगत है। हम जानना चाहते हैं कि क्या हाई कोर्ट इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अवगत है: भारत संघ बनाम जहांगीर बायरामजी जीजीभॉय और शिवम्मा (मृत) के कानूनी वारिस बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड और अन्य।
पीठ ने कहा कि हाल ही में इस न्यायालय ने ऐसे निर्णय दिए हैं जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि पर्याप्त कारण की जांच किस प्रकार की जानी चाहिए और विलंब क्षमादान की याचिका पर विचार कैसे किया जाना चाहिए।
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने कहा कि देरी कोविड-19 महामारी के कारण हुई थी। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत के 1 सितंबर के आदेश में देरी का ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है।
पीठ ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए हम हाई कोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द करते हैं और मामले को हाई कोर्ट को विलंब क्षमादान के लिए हस्तक्षेप याचिका पर पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। पीठ ने आगे कहा कि हाई कोर्ट पक्षों को एक बार फिर सुनेगा और कानून के अनुसार नया आदेश पारित करेगा।