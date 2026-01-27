अदालतें तय नहीं कर सकतीं कि मंदिर में किसे एंट्री मिलना चाहिए; महाकाल से जुड़ी याचिका पर बोला SC

संक्षेप: याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें भगवान महाकाल पर जल चढ़ाने के लिए अतिविशिष्ट हस्तियों (VIP) को दी जाने वाली प्राथमिकता के खिलाफ दायर PIL को खारिज कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में VIP (अति विशिष्ट हस्तियों) लोगों को एंट्री देने के लिए जिला कलेक्टर के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालतें यह तय नहीं कर सकतीं कि मंदिर में किसे एंट्री मिलनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मंदिर प्रबंधन में न्यायालय के हस्तक्षेप की भी एक सीमा होती है और ऐसे मुद्दों पर फैसला उन लोगों को करना है जो वहां व्यवस्था संभालते हैं।

यह याचिका उज्जैन निवासी दर्पण अवस्थी ने वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर की थी, और इसमें आम भक्तों से अलग महत्वपूर्ण श्रेणी के कुछ खास भक्तों को मंदिर के गर्भगृह में पूजा-अर्चना करने की विशेष सुविधा देने की प्रथा को चुनौती दी गई थी। साथ ही इस याचिका के जरिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 28 अगस्त, 2025 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।

कोर्ट बोला- महाकाल की मौजूदगी में कोई VIP नहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा जस्टिस आर. महादेवन एवं जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन को याचिका वापस लेने की इजाजत दी और इसके बजाय उन्हें संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने की अनुमति दी। सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी की, 'महाकाल की मौजूदगी में कोई भी VIP नहीं हो सकता, साथ ही मंदिर प्रशासन के मामलों में अदालतों के दखल देने के खिलाफ चेतावनी भी दी। बेंच ने कहा, ‘इसे अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, यह तय करना अदालत का काम नहीं है।’

'बंद होना चाहिए VIP के आधार पर भेदभाव' याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें भगवान महाकाल पर जल चढ़ाने के लिए अतिविशिष्ट हस्तियों (VIP) को दी जाने वाली प्राथमिकता के खिलाफ आपत्तियां खारिज कर दी गई थीं। जैन ने कहा कि गर्भगृह में प्रवेश के मामले में हर नागरिक के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए और VIP दर्जे के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

'या तो सभी को अधिकार मिले या यह प्रथा बंद हो' जैन ने कहा, ‘गर्भगृह में प्रवेश अक्सर कलेक्टर की सिफारिश पर दिया जाता है। एक आम श्रद्धालु को भी देवता पर जल चढ़ाने का वही अधिकार मिलना चाहिए।’ उन्होंने तर्क दिया कि या तो गर्भगृह में प्रवेश पर सभी के लिए पूरी तरह रोक होनी चाहिए या फिर सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। यह तर्क देते हुए कि वर्तमान व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जैन ने कहा, 'मैं गर्भगृह के अंदर लोगों को अनुमति देने के लिए एक समान गाइडलाइंस और एक स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहा हूं।'

इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मंदिर प्रबंधन में न्यायालय के हस्तक्षेप की एक सीमा होती है और ऐसे मुद्दों पर फैसला उन लोगों को करना है जो व्यवस्था संभालते हैं। उन्होंने कहा, ‘वीआईपी प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए या नहीं, यह अदालत तय नहीं करेगी। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या यह मामला अदालत में तय किया जा सकता है।’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर गर्भगृह के भीतर मौलिक अधिकारों को सख्ती से लागू किया गया, तो इसके अनचाहे नतीजे हो सकते हैं।

आगे उन्होंने कहा, ‘अगर हम यह मान लें कि अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) गर्भगृह के भीतर लागू होता है तो लोग अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) जैसे दूसरे अधिकार भी मांगने लगेंगे। पहले आप कहेंगे कि कोई और प्रवेश कर रहा है इसलिए मुझे भी प्रवेश का अधिकार है, फिर आप कहेंगे कि मुझे यहां मंत्रों का जाप करने का अधिकार है क्योंकि मुझे अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। तब गर्भगृह के भीतर सभी मौलिक अधिकारों का दावा किया जाने लगेगा।’