'पीएम मोदी और सीएम मामा इंसाफ करना...' कह युवक ने पेड़ से लटकर किया सुसाइड; 9 महीने पहले की थी लव मैरिज
वीडियो में रोते हुए अपनी पत्नी, सास-ससुर और साले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इंसाफ की गुहार लगाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को ठहराया है।
एमपी में सतना जिले के जसो थाना अंतर्गत कलावल गांव में 21 वर्षीय युवक मनोज कुशवाहा की आत्महत्या के मामले में एक बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। युवक ने मौत को गले लगाने से ठीक पहले जामुन के पेड़ पर चढ़कर अपने गले में फंदा डालते हुए दो वीडियो रिकॉर्ड किए थे। इन वीडियो में रोते हुए अपनी पत्नी, सास-ससुर और साले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इंसाफ की गुहार लगाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को ठहराया है।
वायरल वीडियो में मृतक मनोज कुशवाहा (पिता बाबूलाल कुशवाहा) कहता नजर आ रहा है, मेरी मेहरिया (पत्नी) कोर्ट मैरिज करके 8 महीने साथ रहकर चली गई है। कहती है मर जाओ। मुझे न्याय चाहिए, वो मेरा जीवन खराब करके जा रही है। मेरी जान लेकर जा रही है, उसे भी जीने का हक नहीं है। मेरे आंसू तक सूख गए हैं, मैं रो तक नहीं पा रहा हूं। ये देख लो साफी लगी है, जामुन के पेड़ पर चढ़ा हूं। फांसी लगा रहा हूं अपनी पत्नी के पीछे। नरेंद्र मोदी जी से, सबसे न्याय चाहिए।
झूठा प्यार नहीं किया, ससुर देते थे जेल भेजने की धमकी
मनोज ने वीडियो में तड़पते हुए आगे कहा, 'मैं अपनी जान दे रहा हूं, इसकी जिम्मेदार मेरी पत्नी संजना, रिंकू और उनके पूरे घर के लोग हैं। मैं उससे प्यार करता हूं, मैंने झूठा प्यार नहीं किया। उसके घर के लोग कहते हैं कि मुझे जेल करा देंगे, कल ही उसके पिता ने धमकी दी है। मुझे इंसाफ चाहिए; मोहन मामा से, शिवराज मामा से और पूरे इंस्टाग्राम और मीडिया वाले भाइयों से मुझे इंसाफ चाहिए। आकर मेरा शरीर उठा ले जाना और मुझे न्याय दिलवाना।'
गले में फंदा डालने के बाद रिकॉर्ड किए गए दूसरे वीडियो में उसने कहा, लो, मैं फांसी लगा रहा हूं। पत्नी कह रही है कि मैं नहीं आऊंगी। मेरा कोई दोष नहीं है, वह मेरी जिंदगी में आई और मेरा जीवन बिगाड़ कर चली गई।'
9 महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह, पुणे में साथ रहे
मृतक के पिता बाबूलाल कुशवाहा ने बताया कि मनोज और संजना ने करीब नौ महीने पहले ही प्रेम विवाह (लव मैरिज) किया था। शादी के बाद दोनों कुछ समय तक महाराष्ट्र के पुणे शहर में साथ रहे और हाल ही में गांव वापस लौटे थे। बीते 27 मई को संजना अपने मायके भटगवां चली गई और वापस आने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पत्नी के विरह और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना व धमकियों से तंग आकर ही मनोज ने 28 मई को जामुन के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।
जांच में जुटी पुलिस
इस सनसनीखेज वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दोनों वीडियो की बारीकी से और तकनीकी सत्यता की पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने और साक्ष्य सामने आने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा और वीडियो में लगाए गए आरोपों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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