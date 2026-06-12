खिड़की से बरसाईं 9 गोलियां, पेट में गोली लगने के बाद खून से लथपथ हुई नागौद राजपरिवार की बहू: क्या मामला?
ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के दौरान एक गोली नागौद परिवार की बहू को जा लगी। इस दौरान देर रात अस्पताल में उनका सफल ऑपरेशन कर उन्हें खतरे की स्थिति से बाहर निकाल गया। डॉक्टर अब उनपर लगातार नजर बनाए हुए हैं तो पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
एमपी में सतना जिले के ऐतिहासिक नागौद राजपरिवार में पारिवारिक कलह गुरुवार को उस समय खूनी संघर्ष में बदल गई, जब परसमनिया गढ़ी में राजघराने की बहू योगिता सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया गया। विवाद के दौरान एक महिला ने एक के बाद एक करीब 9 राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली योगिता सिंह के पेट में जा लगी। उन्हें लहूलुहान हालत में रीवा के विंध्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने देर रात ऑपरेशन कर उनकी जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी महिला सुनीता परिहार को गिरफ्तार कर लिया है।
घायल योगिता सिंह पूर्व मंत्री और नागौद से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पत्नी हैं। दोनों के बीच पिछले कई सालों से अनबन चल रही थी, जिसके चलते योगिता गढ़ी छोड़कर नागौद किले में रह रही थीं। इसी घरेलू विवाद का निपटारा करने के लिए योगिता के माता-पिता और भाई राजस्थान के उदयपुर से नागौद आए थे। गुरुवार को जब दोनों पक्ष बातचीत के लिए परसमनिया गढ़ी में एकत्रित हुए, तो माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया।
खिड़की से ताबड़तोड़ गोलियां
योगिता की मां नरेंद्र कुमारी ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि दामाद बाबा राजा ने उनकी बेटी योगिता को धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद कमरे में मौजूद सुनीता परिहार नामक महिला ने खिड़की से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। नरेंद्र कुमारी का दावा है कि जब सुनीता फायरिंग कर रही थी, तब उनका दामाद बाबा राजा अंदर से चिल्ला रहा था— "मारो-मारो..."। इसी दौरान एक गोली योगिता के पेट को चीरती हुई अंदर धंस गई।
मां का संगीन आरोप: '7 साल से गढ़ी में रह रही थी आरोपी महिला'
पीड़िता की मां नरेंद्र कुमारी ने इस खूनी खेल के पीछे की वजह बताते हुए आरोप लगाया कि दामाद बाबा राजा ने पिछले 7 वर्षों से सुनीता परिहार को गढ़ी में अपने साथ रखा हुआ है। ससुर के निधन के बाद से वह यहीं पैर जमाकर बैठ गई। मां ने यह भी खुलासा किया कि पिछले साल भी सुनीता ने दो बार योगिता का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी।
बहू को गोली लगते ही भड़के भाई, दामाद बाबा राजा की गढ़ी में जमकर धुनाई
सूत्रों के मुताबिक परसमनिया गढ़ी के भीतर जैसे ही योगिता सिंह को गोली लगी और वे जमीन पर गिरीं, उदयपुर से आए उनके भाई और मायके पक्ष के लोग आपे से बाहर हो गए। गुस्से में तमतमाए परिजनों ने गढ़ी के अंदर ही दामाद बाबा राजा को दबोच लिया और उसकी जमकर लात-घूसों से पिटाई कर दी। वहां मौजूद स्टाफ और अन्य लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर बाबा राजा को बचाया। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और गढ़ी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज, हालत अब खतरे से बाहर
रीवा अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, योगिता सिंह का रात 1 बजे तक डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन किया, जिसके बाद शुक्रवार सुबह 10 बजे उन्हें होश आ गया है। फिलहाल वे डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।
एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल लाइसेंसी राइफल को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी सुनीता परिहार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस गढ़ी में लगे साक्ष्यों और बयानों के आधार पर हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है।
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