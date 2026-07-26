खुद को वनकर्मी बता घाटी में बॉयफ्रेंड को बंधक बना छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने किया शॉर्ट एनकाउंटर
छात्रा घाटी में अपने प्रेमी संग बैठी थी तब बदमाश भी वहां पहुंच गए। इसके बाद प्रेमी को बंधकर बनाकार छात्रा के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर ही आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 22 जुलाई को देवांगना घाटी में छात्रा से हुए सनसनीखेज गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वारदात के मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला को पुलिस ने शनिवार शाम एक शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, वहीं बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। दोनों को तुरंत शिवरामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
मड़था के जंगलों में 10 राउंड फायरिंग
चित्रकूट पुलिस अधीक्षक (SP) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5 बजे एसओजी (SOG) टीम और बहिलपुरवा थाना पुलिस को भरकूप थाना क्षेत्र के मड़था के जंगलों में आरोपी की लोकेशन मिली थी। एसओजी प्रभारी एमपी त्रिपाठी के नेतृत्व में जब पुलिस टीम ने घेराबंदी की, तो खुद को घिरा पाकर शातिर आरोपी जितेंद्र ने दो तमंचों से पुलिस पर सीधी फायरिंग झोंक दी।
पुलिस ने किए 10 राउंड फायर
आरोपी की तरफ से की गई तीन राउंड फायरिंग में एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लग गई। इसके बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 राउंड फायर किए। पुलिस की एक गोली सीधे आरोपी जितेंद्र के पैर में जा लगी, जिससे वह अनियंत्रित होकर अपनी बाइक समेत जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला शिवरामपुर के कल्ला गांव का निवासी है, जिस पर चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी राजेश कुमार एस. ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।
घाटी में बॉयफ्रेंड को बंधक बनाकर किया था गैंगरेप
यह पूरी खौफनाक वारदात 22 जुलाई (बुधवार) की है। मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा चित्रकूट के रहने वाले अपने 17 साल के बॉयफ्रेंड के साथ देवांगना घाटी की पहाड़ी पर बैठी थी। तभी एक ही बाइक पर सवार होकर तीन दरिंदे वहां पहुंचे। उन्होंने खुद को वनकर्मी (फॉरेस्ट गार्ड) बताकर दोनों को डराया-धमकाया। इसके बाद आरोपियों ने बॉयफ्रेंड को बेल्ट से बुरी तरह पीटा और उसके हाथ-पैर गमछे से बांध दिए।
बॉयफ्रेंड को बंधक बनाने के बाद तीनों आरोपी छात्रा को जबरन घसीटते हुए घनी झाड़ियों में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देकर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। किसी तरह बॉयफ्रेंड ने अपने हाथ-पैर खोले और बदहवास हालत में मिली छात्रा को संभालते हुए पुलिस को फोन पर सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों की तस्वीरें जारी की थीं।
नीट (NEET) की छात्रा नही थी, पुलिस ने किया स्पष्ट
घटना को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए एसपी अरुण कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि पीड़िता नीट (NEET) की छात्रा नहीं है। वह इंटरमीडिएट (12वीं) की छात्रा है और दो बार फेल हो चुकी है। उसके पिता राजस्थान में रहते हैं, इसलिए वह भी अक्सर वहीं रहती थी। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्य आरोपी को 72 घंटे के भीतर मुठभेड़ में दबोच लिया है। वारदात में शामिल जितेंद्र के दो अन्य साथियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।
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