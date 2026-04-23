3 घंटे, 40 शिकार: आवारा कुत्ते ने राहगीरों को दौड़ा-दौड़ा कर काटा, सतना में घायलों से भर गया अस्पताल
यह घटना शाम करीब 4 बजे गहरानाला क्षेत्र से शुरू हुई। एक सफेद रंग का कुत्ता अचानक हिंसक हो गया और राहगीरों पर झपटने लगा। शुरुआत में गहरानाला से माहेश्वरी स्वीट्स तक ही उसने 20-25 लोगों को काट लिया।
एमपी के सतना जिले में बुधवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया है। जहां आवारा कुत्तों का ऐसा खौफनाक रूप देखने को मिला, जिसने पूरे प्रशासन और आम जनमानस को दहशत में डाल दिया। एक आक्रामक सफेद कुत्ते ने शहर के मुख्य और व्यस्त मार्गों पर करीब तीन घंटे तक जमकर तांडव मचाया। गहरानाला से लेकर रेलवे स्टेशन तक रास्ते में जो भी व्यक्ति इस कुत्ते के सामने आया, उसे उसने अपना शिकार बना लिया। कुत्ते के इस जानलेवा हमले में 40 राहगीर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद जिला अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
मिली जानकारी अनुसार, यह घटना शाम करीब 4 बजे गहरानाला क्षेत्र से शुरू हुई। एक सफेद रंग का कुत्ता अचानक हिंसक हो गया और राहगीरों पर झपटने लगा। शुरुआत में गहरानाला से माहेश्वरी स्वीट्स तक ही उसने 20-25 लोगों को काट लिया। इसके बाद वह खेरमाई रोड, खोवा मंडी और अस्पताल चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। इस खौफनाक मंजर को देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और आसपास की दुकानों में छिपने को मजबूर हो गए।
देर शाम तक खुला रहा इंजेक्शन कक्ष
शाम 5:30 बजे से लहूलुहान घायलों का जिला अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर तक चलता रहा। हालात की गंभीरता को देखते हुए सामान्यतः शाम को बंद होने वाले इंजेक्शन कक्ष को रात 7:30 बजे तक खुला रखा गया। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. शरद दुबे ने बताया कि सभी 40 मरीजों को तत्काल उपचार दिया गया है।
हमला इतना आक्रामक था कि करीब 25 लोगों के हाथ-पैरों का मांस फट गया था। संक्रमण के अत्यधिक खतरे को देखते हुए इन 25 मरीजों को वार्ड क्रमांक-10 में एंटी-रेबीज वैक्सीन के साथ-साथ 'इम्युनोग्लोब्युलिन' (Immunoglobulin) इंजेक्शन भी लगाया गया। राहत की बात यह रही कि शिकार हुए सभी लोग 25 से 60 वर्ष के बीच के हैं और कोई बच्चा इसकी चपेट में नहीं आया।
ये लोग हुए हमले का शिकार
कुत्ते के इस हिंसक हमले में घायल होने वालों में नीरज मिश्रा, धर्मेन्द्र सिंह, वंदना केशरवानी, रज्जू वर्मा, अब्दुल सलीम, सुंदरलाल चौधरी, मोहम्मद नसीम, रामनिवास वर्मा, नसरथ साहनी, महेश गुप्ता, संजय, सौरभ पांडेय, राजेन्द्र गुप्ता, मो. तहीर, राजेन्द्र कुरील, दीपनारायण वर्मा, जाकिर सिद्वकी, रामसूरत कुशवाहा और मो. तौफिक समेत कई अन्य लोग शामिल हैं।
नगर निगम के दावों की खुली पोल
शहर के बीचों-बीच आवारा कुत्ते के इस खूनी खेल ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और डॉग स्क्वायड की पोल खोलकर रख दी है। सड़कों पर आवारा पशुओं के नियंत्रण को लेकर किए जा रहे दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि खबर लिखे जाने तक उस पागल कुत्ते को पकड़ा नहीं जा सका था, जिसके कारण शहरवासियों में अब भी डर का माहौल है और लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।