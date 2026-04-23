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3 घंटे, 40 शिकार: आवारा कुत्ते ने राहगीरों को दौड़ा-दौड़ा कर काटा, सतना में घायलों से भर गया अस्पताल

Apr 23, 2026 01:16 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, सतना
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यह घटना शाम करीब 4 बजे गहरानाला क्षेत्र से शुरू हुई। एक सफेद रंग का कुत्ता अचानक हिंसक हो गया और राहगीरों पर झपटने लगा। शुरुआत में गहरानाला से माहेश्वरी स्वीट्स तक ही उसने 20-25 लोगों को काट लिया।

एमपी के सतना जिले में बुधवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया है। जहां आवारा कुत्तों का ऐसा खौफनाक रूप देखने को मिला, जिसने पूरे प्रशासन और आम जनमानस को दहशत में डाल दिया। एक आक्रामक सफेद कुत्ते ने शहर के मुख्य और व्यस्त मार्गों पर करीब तीन घंटे तक जमकर तांडव मचाया। गहरानाला से लेकर रेलवे स्टेशन तक रास्ते में जो भी व्यक्ति इस कुत्ते के सामने आया, उसे उसने अपना शिकार बना लिया। कुत्ते के इस जानलेवा हमले में 40 राहगीर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद जिला अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

मिली जानकारी अनुसार, यह घटना शाम करीब 4 बजे गहरानाला क्षेत्र से शुरू हुई। एक सफेद रंग का कुत्ता अचानक हिंसक हो गया और राहगीरों पर झपटने लगा। शुरुआत में गहरानाला से माहेश्वरी स्वीट्स तक ही उसने 20-25 लोगों को काट लिया। इसके बाद वह खेरमाई रोड, खोवा मंडी और अस्पताल चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। इस खौफनाक मंजर को देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और आसपास की दुकानों में छिपने को मजबूर हो गए।

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देर शाम तक खुला रहा इंजेक्शन कक्ष

शाम 5:30 बजे से लहूलुहान घायलों का जिला अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर तक चलता रहा। हालात की गंभीरता को देखते हुए सामान्यतः शाम को बंद होने वाले इंजेक्शन कक्ष को रात 7:30 बजे तक खुला रखा गया। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. शरद दुबे ने बताया कि सभी 40 मरीजों को तत्काल उपचार दिया गया है।

हमला इतना आक्रामक था कि करीब 25 लोगों के हाथ-पैरों का मांस फट गया था। संक्रमण के अत्यधिक खतरे को देखते हुए इन 25 मरीजों को वार्ड क्रमांक-10 में एंटी-रेबीज वैक्सीन के साथ-साथ 'इम्युनोग्लोब्युलिन' (Immunoglobulin) इंजेक्शन भी लगाया गया। राहत की बात यह रही कि शिकार हुए सभी लोग 25 से 60 वर्ष के बीच के हैं और कोई बच्चा इसकी चपेट में नहीं आया।

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ये लोग हुए हमले का शिकार

कुत्ते के इस हिंसक हमले में घायल होने वालों में नीरज मिश्रा, धर्मेन्द्र सिंह, वंदना केशरवानी, रज्जू वर्मा, अब्दुल सलीम, सुंदरलाल चौधरी, मोहम्मद नसीम, रामनिवास वर्मा, नसरथ साहनी, महेश गुप्ता, संजय, सौरभ पांडेय, राजेन्द्र गुप्ता, मो. तहीर, राजेन्द्र कुरील, दीपनारायण वर्मा, जाकिर सिद्वकी, रामसूरत कुशवाहा और मो. तौफिक समेत कई अन्य लोग शामिल हैं।

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नगर निगम के दावों की खुली पोल

शहर के बीचों-बीच आवारा कुत्ते के इस खूनी खेल ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और डॉग स्क्वायड की पोल खोलकर रख दी है। सड़कों पर आवारा पशुओं के नियंत्रण को लेकर किए जा रहे दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि खबर लिखे जाने तक उस पागल कुत्ते को पकड़ा नहीं जा सका था, जिसके कारण शहरवासियों में अब भी डर का माहौल है और लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं।

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