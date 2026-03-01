वेज बर्गर खाते ही हुई उल्टी, निकला सूअर का मांस; नामी पिज्जा कंपनी पर 8 लाख जुर्माना
दंपत्ति ने मेन्यू से पिज्जा, दो चाइनीज आइटम और एक 'वेज बर्गर' ऑर्डर किया। पिज्जा और बाकी चीजें खाने के बाद जैसे ही उन्होंने बर्गर का पहला बाइट लिया, दोनों को बेचैनी होने लगी और तेज उल्टी आने लगी।
बाहर जाकर फास्ट फूड खाने के शौकीनों के लिए मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर के पॉश इलाके सिविल लाइन पतेरी मार्ग पन्नानाका पर स्थित एक नामी मल्टीनेशनल पिज्जा कंपनी की भारी लापरवाही पर उपभोक्ता फोरम ने कड़ा प्रहार किया है।
शाकाहारी ग्राहकों को 'वेज बर्गर' के धोखे में सूअर का मांस परोसने के इस मामले में फोरम ने कंपनी पर 8 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। धार्मिक और मानसिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इस मामले में करीब 16 महीने तक चली कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।यह पूरी घटना 31 अक्टूबर 2024 दीपावली की है। त्योहार के दिन सतना की रहने वाली 42 वर्षीय नैंसी तिवारी अपने पति सूरज तिवारी के साथ पिज्जा शॉप पर गई थीं।
बर्गर की जांच की तो होश उड़ गए
दंपत्ति ने मेन्यू से पिज्जा, दो चाइनीज आइटम और एक 'वेज बर्गर' ऑर्डर किया। पिज्जा और बाकी चीजें खाने के बाद जैसे ही उन्होंने बर्गर का पहला बाइट लिया, दोनों को बेचैनी होने लगी और तेज उल्टी आने लगी। जब उन्होंने बर्गर की जांच की, तो उनके होश उड़ गए वेज बर्गर के अंदर सूअर का मांस रखा हुआ था।
ठोंका 8 लाख का जुर्माना
इस सनसनीखेज लापरवाही के बाद पीड़ित दंपत्ति ने शॉप में जमकर हंगामा किया, लेकिन पिज्जा शॉप संचालक ने अपनी गलती मानने और माफी मांगने के बजाय ग्राहकों की एक न सुनी। संचालक की इस मनमानी के बाद नैंसी और सूरज तिवारी ने न्याय के लिए कानून का रास्ता चुना है। सबसे पहले सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने 5 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम में भी वाद दायर किया गया। जहां फरियादी की ओर से अधिवक्ता करुणेश अरोरा ने मजबूती से पैरवी करते हुए फोरम के सामने सारे साक्ष्य पेश किए।
1 महीने का दिया अल्टीमेटम
मामले की गंभीरता, दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद, 27 फरवरी 2026 को जिला उपभोक्ता फोरम ने पिज्जा शॉप संचालक के खिलाफ यह फैसला सुनाया। सेवा में घोर लापरवाही और ग्राहकों को हुए मानसिक संताप के एवज में पिज्जा कंपनी को 8 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। इस राशि पर 9 प्रतिशत का ब्याज और कानूनी खर्च के रूप में 10 हजार रुपये अलग से देने होंगे। फोरम ने जुर्माने की यह पूरी राशि 1 माह के भीतर जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता फोरम का यह कड़ा फैसला उन सभी नामी फूड चेन्स के लिए एक बड़ा सबक है, जो ब्रांड के नाम पर ग्राहकों की सेहत और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
