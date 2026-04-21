मां ने शादी से किया इनकार, तो 11 साल के बेटे से लिया बदला! गला रेतकर ड्रम में छिपाई लाश
Satna murder case: मध्य प्रदेश के सतना में सोमवार को 11 साल के लड़के की लाश नीले ड्रम में मिली थी। इस हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे की मां द्वारा शादी का प्रपोजल ठुकराए जाने के कारण गुस्साए शख्स ने हंसिया से बच्चे की गला रेतकर हत्या की है।
Satna murder case: मध्य प्रदेश के सतना में सोमवार को 11 साल के लड़के की लाश नीले ड्रम में मिली थी। इस हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे की मां द्वारा शादी का प्रपोजल ठुकराए जाने के कारण गुस्साए शख्स ने हंसिया से बच्चे की गला रेतकर हत्या की है। मृतक की पहचान शिवराज रजक उर्फ ‘बादल’ के रूप में हुई है, जो कक्षा 5 का छात्र था।।
बच्चे का गला रेतकर ड्रम में भरी थी लाश
पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे 45 वर्षीय आरोपी मथुरा रजक बच्चे के घर में घुसा। उस समय बच्चा घर में अकेला था। आरोपी ने दरांती से उसका गला रेत दिया और शव को घर में रखे नीले ड्रम में डालकर कपड़ों से ढक दिया। इसके बाद वह घर का दरवाजा बंद कर फरार हो गया।
बच्चे की मां ने ठुकराया था शादी का प्रस्ताव
एनडीटीवी की रिपोर्ट में परिवार के हवाले से बताया गया है कि आरोपी मथुरा रजक लंबे समय से बच्चे की मां आशा रजक पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। महिला ने कई बार उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। मृतक की बहन ने बताया कि आरोपी पहले भी परिवार को धमकी दे चुका था कि इस इंकार की कीमत उनके बेटे को चुकानी पड़ेगी।
हत्या के एक दिन पहले भी हुई थी कहासुनी
पुलिस के अनुसार, घटना से एक दिन पहले आरोपी और महिला के बीच कहासुनी भी हुई थी। इसके बाद महिला के नियोक्ता ने आरोपी को चेतावनी दी थी। पुलिस को आशंका है कि इसी के बाद आरोपी ने बदला लेने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया।
दरवाजा तोड़कर घर में घुसी थी पुलिस
घटना का खुलासा दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ, जब मृतक की बहन घर लौटी। दरवाजा बंद मिलने पर परिवार ने खिड़की से अंदर झांका, जहां लाइट और पंखा चालू था। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और ड्रम के भीतर बच्चे का शव बरामद किया। पास ही खून से सनी दरांती भी मिली।
आरोपी को खोज रही है पुलिस
घटना के बाद आरोपी ने अपना घर और दुकान बंद कर मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तीन टीमें गठित की गईं और तलाश शुरू की गई। मंगलवार शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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