MP में धर्मपरिवर्तन का खेल... हिंदू लड़की को दिल्ली ले जा रहा था शाहनवाज, एयरपोर्ट पर पकड़ा

सतना से लापता हुई एक हिंदू युवती को जबलपुर एयरपोर्ट पर उसके परिचित मुस्लिम युवक शाहनवाज कुरैशी के साथ दिल्ली जाने से पहले पकड़ा गया है। युवक पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप है।

मध्यप्रदेश के सतना जिले में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। सतना से लापता हुई एक युवती को पुलिस ने जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से बरामद किया, जहां वह अपने परिचित युवक शाहनवाज कुरैशी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी में थी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

गुरुवार को युवती अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और पुलिस को आशंका जताई कि युवती को बहला-फुसलाकर भगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल युवती का मोबाइल लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया। लोकेशन जबलपुर एयरपोर्ट की निकली तो सतना पुलिस ने खमरिया थाना पुलिस को सूचना दी।

एयरपोर्ट से पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज जबलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और एयरपोर्ट पर युवती और आरोपी शाहनवाज कुरैशी को रोक लिया। पूछताछ में सामने आया कि शाहनवाज दिल्ली में नौकरी करता है और युवती को कार से लेकर जबलपुर आया था, जहां से दोनों दिल्ली जाने वाले थे।

धर्म परिवर्तन का दबाव युवती के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि शाहनवाज उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था और जबरन दिल्ली ले जाने की योजना बना रहा था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया।