MP में फिल्मी अंदाज में ज्वेलरी दुकानों पर GST टीम का छापा, टैक्स चोरी का किया खुलासा

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सतना जिले में जीएसटी की एंटी इवेज़न ब्यूरो टीम ने ग्राहक बनकर कान्हा ज्वेलर्स और आनंद आदित्य ज्वेलर्स सहित तीन बड़े शोरूम्स पर छापा मारकर टैक्स चोरी पकड़ी है।

मध्य प्रदेश के सतना जिले में शुक्रवार की शाम स्टेट जीएसटी की एंटी इवेज़न ब्यूरो टीम ने एकदम फिल्मी स्टाइल में तीन बड़े ज्वेलरी शोरूम्स पर एक साथ दबिश दी है। अधिकारियों ने पहले ग्राहक बनकर डील की और जैसे ही दुकानदारों ने टैक्स चोरी का रास्ता खोला, पूरी टीम ने मौके पर छापा मार दिया। यह बड़ी कार्रवाई हनुमान चौक और फूलचंद चौक स्थित कान्हा ज्वेलर्स, न्यू कान्हा ज्वेलर्स और आनंद आदित्य ज्वेलर्स पर की गई।

यह कार्रवाई बेहद गोपनीय ढंग से अंजाम दी गई। शाम करीब 5 बजे, जीएसटी टीम के कुछ सदस्य सादे कपड़ों में ग्राहक बनकर शोरूम में दाखिल हुए। उन्होंने गहने पसंद किए और बिल मांगा। जैसे ही शोरूम संचालकों ने ग्राहकों को जीएसटी बचाने का प्रलोभन देते हुए कच्चे बिल पर सौदा करने की पेशकश की, तभी बाहर इंतजार कर रही 24 से अधिक अधिकारियों की फौज शोरूम के अंदर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी।

रिटर्न कम भरने और मेकिंग चार्ज पर गोलमाल विभागीय सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी टीम ने इन ज्वेलर्स के रिटर्न का गहन अध्ययन किया था। इसमें पाया गया कि उनके वास्तविक टर्नओवर और ग्राहकों की संख्या की तुलना में सरकारी खाते में जमा किया जा रहा टैक्स रिटर्न बहुत कम था।आरोप है कि ये ज्वेलर्स न केवल सोने-चांदी की बिक्री पर लगने वाले 3% जीएसटी की चोरी कर रहे थे, बल्कि सबसे बड़ा गोलमाल आभूषणों की गढ़ाई (मेकिंग चार्ज) पर लगने वाले टैक्स को डकारने में किया जा रहा था।