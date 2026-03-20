सतना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरातफरी; बढ़ाई गई सुरक्षा
मध्यप्रदेश के सतना जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद अफरातफरी मच गई। बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
मध्य प्रदेश के सतना जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद अफरातफरी मच गई। बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार शाम जिला अदालत की मेल आईडी पर धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायालय परिसर को विस्फोट से उड़ाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई।
तलाशी अभियान के दौरान फिलहाल कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। एहतियात के तौर पर न्यायालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि धमकी भरा मेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान कर उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।
नहीं मिला कोई विस्फोटक
तलाशी के दौरान हर कोने की बारीकी से जांच की गई, जिसमें कोर्ट रूम, कार्यालय, पार्किंग क्षेत्र और आसपास के स्थान शामिल रहे। हालांकि, अब तक की जांच में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है, जिससे राहत की बात सामने आई है। फिर भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है।
खंगाली जा रही सीसीटीवी फुटेज
प्रशासन ने न्यायालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और आने-जाने वाले लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि धमकी भरा ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। साइबर टीम भी इस मामले की जांच में जुटी है, ताकि मेल के स्रोत का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचने का दावा कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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