सतना में दर्दनाक हादसा! कार-बाइक की टक्कर में 2 नाबालिग लड़कों की मौत
मध्य प्रदेश के सतना में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां बाइक और तेज रफ्तार कार की टक्कर में दो दोस्तों की मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले दोनों दोस्त नाबालिक थे।
मध्य प्रदेश के सतना जिले में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। सतना-चित्रकूट स्टेट हाइवे पर एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो नाबालिग दोस्तों को सीधी टक्कर मार दी। इस खौफनाक हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाकर खुशी-खुशी घर लौट रहे थे, तभी काल बनकर आई कार ने उनकी जान ले ली।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों मंगलवार रात करीब 9:30 बजे पास के ही गांव कठौता में अपने एक साथी की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे। वहां से वापस लौटते समय यह दर्दनाक हादसा हो गया। मृतकों की पहचान पुराने खेर (चितहरा) निवासी प्रमोद सिंह (17) पिता लेखन सिंह और मोहित सिंह (17) पिता नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है।
50 मीटर दूर जा गिरी बाइक
पुलिस के मुताबिक, जैसे ही प्रमोद और मोहित अपनी बाइक से चितहरा मोड़ के पास पहुंचे, तभी चित्रकूट की दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना स्थल का मंजर बेहद खौफनाक था। कार और बाइक के बीच भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों किशोर हवा में उछलकर सड़क के दोनों अलग-अलग किनारों पर जा गिरे। वहीं, उनकी बाइक घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरी।
अंधेरे का फायदा उठाकर भागा चालक
इस भीषण टक्कर के बाद बेकाबू हुई कार भी सड़क किनारे बनी खाई में जा उतरी। हादसे के तुरंत बाद आरोपी कार चालक अपना वाहन वहीं छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया।
गांव में पसरा मातम
राहगीरों की सूचना पर मझगवां पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। बुधवार को शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मर्ग कायम कर मामले की गहन जांच की जा रही है और फरार कार चालक की सरगर्मी से तलाश जारी है। मात्र 17 साल के दो होनहार बच्चों की एक साथ मौत की खबर सुनते ही उनके गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
