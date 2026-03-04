Hindustan Hindi News
सतना में दर्दनाक हादसा! कार-बाइक की टक्कर में 2 नाबालिग लड़कों की मौत

Mar 04, 2026 09:45 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सतना
मध्य प्रदेश के सतना में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां बाइक और तेज रफ्तार कार की टक्कर में दो दोस्तों की मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले दोनों दोस्त नाबालिक थे।

सतना में दर्दनाक हादसा! कार-बाइक की टक्कर में 2 नाबालिग लड़कों की मौत

मध्य प्रदेश के सतना जिले में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। सतना-चित्रकूट स्टेट हाइवे पर एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो नाबालिग दोस्तों को सीधी टक्कर मार दी। इस खौफनाक हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाकर खुशी-खुशी घर लौट रहे थे, तभी काल बनकर आई कार ने उनकी जान ले ली।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों मंगलवार रात करीब 9:30 बजे पास के ही गांव कठौता में अपने एक साथी की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे। वहां से वापस लौटते समय यह दर्दनाक हादसा हो गया। मृतकों की पहचान पुराने खेर (चितहरा) निवासी प्रमोद सिंह (17) पिता लेखन सिंह और मोहित सिंह (17) पिता नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है।

50 मीटर दूर जा गिरी बाइक

पुलिस के मुताबिक, जैसे ही प्रमोद और मोहित अपनी बाइक से चितहरा मोड़ के पास पहुंचे, तभी चित्रकूट की दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना स्थल का मंजर बेहद खौफनाक था। कार और बाइक के बीच भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों किशोर हवा में उछलकर सड़क के दोनों अलग-अलग किनारों पर जा गिरे। वहीं, उनकी बाइक घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरी।

अंधेरे का फायदा उठाकर भागा चालक

इस भीषण टक्कर के बाद बेकाबू हुई कार भी सड़क किनारे बनी खाई में जा उतरी। हादसे के तुरंत बाद आरोपी कार चालक अपना वाहन वहीं छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया।

गांव में पसरा मातम

राहगीरों की सूचना पर मझगवां पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। बुधवार को शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मर्ग कायम कर मामले की गहन जांच की जा रही है और फरार कार चालक की सरगर्मी से तलाश जारी है। मात्र 17 साल के दो होनहार बच्चों की एक साथ मौत की खबर सुनते ही उनके गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
