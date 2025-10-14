Hindustan Hindi News
सतना में सत्ता का दबदबा! BJP नेता के रिश्तेदारों ने पुलिस की गाड़ी रोककर की बेरहमी से पिटाई

मध्यप्रदेश के सतना जिले में बीजेपी नेता के रिश्तेदारों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए, पुराने विवाद में घायल दो युवकों को पुलिस वाहन रोककर पुलिस की मौजूदगी में दोबारा बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, सतनाTue, 14 Oct 2025 10:19 AM
मध्यप्रदेश के सतना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस और प्रशासन दोनों की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यहां बीजेपी नेता के रिश्तेदारों ने कानून को न केवल ठेंगा दिखाया बल्कि पुलिस की मौजूदगी में ही दो युवकों की दोबारा बेरहमी से पिटाई कर दी। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल यह पूरा मामला शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र के सगमनिया इलाके की है। जानकारी के अनुसार, सगमनिया निवासी संदीप बंसल और शिवप्रसाद कोल का पुराना विवाद बीजेपी नेता एवं सोहावल जनपद उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बराज के भतीजे प्रमोद सिंह उर्फ अप्पू से चल रहा था।रविवार देर शाम विवाद बढ़ने पर प्रमोद और उसके साथियों ने दोनों युवकों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घायल अवस्था में संदीप और शिवप्रसाद बाबूपुर चौकी पहुंचे और पुलिस से शिकायत की।

अस्पताल ले जाते समय पुलिस वाहन रोककर पिटाई

पुलिस ने दोनों घायलों को अपनी गाड़ी में बैठाया और जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए रवाना हुई। लेकिन जैसे ही पुलिस वाहन शहर के सेमरिया चौक के पास पहुंचा, तभी बीजेपी नेता धर्मेंद्र सिंह के छोटे भाई श्यामेंद्र सिंह उर्फ कल्लू अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए।आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों से पहले बदसलूकी की और फिर पुलिस गाड़ी को रोककर घायलों को जबरन बाहर खींच लिया। इसके बाद दोनों पीड़ितों की पुलिस की मौजूदगी में ही बेरहमी से पिटाई कर दी गई।

वायरल हुआ पूरा वीडियो

घटना के दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरा मामला मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में गाड़ी के दरवाजे खोलकर घायलों को बाहर निकालते हैं और फिर पीटने लगते हैं।वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कानून के रक्षक मौन क्यों रहे?

आए दिन बस्ती में करता है उत्पात

सगमनिया के स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी प्रमोद सिंह का इलाके में दबदबा है। वह अक्सर शराब के नशे में गाली-गलौज और मारपीट करता है, लेकिन बाबूपुर चौकी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती।

दोनों पक्षों पर FIR, जांच जारी

इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं, पुलिस वाहन रोककर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।

हालांकि, इस तरह खुलेआम बीच चौराहे में पुलिस के सामने पुलिस वाहन रोककर मारपीट की करना कानून व्यवस्था पर गम्भीर सवाल खड़े कर रहा है।