अगले महीने भोपाल में जुटेंगे INDIA ब्लॉक के नेता, ‘संविधान बचाओ मार्च’ में शामिल होंगे खरगे, राहुल, अखिलेश और ममता
कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भोपाल की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला से मुलाकात की और आयोजन की अनुमति देने तथा मैदान उपलब्ध कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित विपक्षी INDIA (इंडिया) गठबंधन के प्रमुख नेता 12 दिसंबर को भोपाल में आयोजित 'संविधान बचाओ मार्च' में शामिल होंगे।
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने बताया कि इस कार्यक्रम में एक लाख से डेढ़ लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। पार्टी ने इस रैली के आयोजन के लिए भोपाल के लाल परेड मैदान की मांग की है। यह जानकारी दी।
आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं राहुल
इससे पहले कांग्रेस ने कथित 'वोट चोरी' और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर दिसंबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। इस आंदोलन का नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कर सकती हैं। कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि लोकतंत्र की रक्षा करना और प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बाबा साहब पर माल्यार्पण के साथ होगी शुरुआत
कांग्रेस के मीडिया समन्वयक अभिनव बरोलिया ने शनिवार को रैली की जानकारी देते हुए बताया कि इस मार्च की शुरुआत MP नगर चौराहे पर लगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी। राहुल गांधी संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद मार्च जिला अदालत, पुरानी जेल और कंट्रोल रूम के सामने से गुजरते हुए लाल परेड मैदान पहुंचेगा, जहां जनसभा होगी।
आयोजन स्थल की अनुमति मिलने का इंतजार
कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि पार्टी आयोजन स्थल को लेकर प्रशासन के फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि भोपाल में भी कार्यक्रम के आयोजन में बाधाएं पैदा की जा सकती हैं, जैसा कि इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले हुआ था। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल को लेकर बार-बार अनिश्चितता से तैयारियों पर असर पड़ेगा।
कांग्रेस ने प्रशासन से सात दिन पहले मांगा मैदान
नायक ने कहा कि मंच, ध्वनि व्यवस्था, अवरोधक और अन्य इंतजाम करने के लिए पार्टी को रैली से कम से कम सात दिन पहले मैदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से समय रहते आयोजन स्थल आवंटित करने का अनुरोध किया, ताकि सभी तैयारियां पूरी की जा सकें।
नायक और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला से मुलाकात की और आयोजन की अनुमति देने तथा मैदान उपलब्ध कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
पुलिस ने अनुमति देने को लेकर यह जानकारी दी
नायक ने बताया कि शुक्ला ने प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी कि अनुमति की प्रक्रिया के लिए यातायात विभाग और सातवीं बटालियन के साथ समन्वय करना होगा। उन्होंने कहा कि नियमानुसार आवेदन पुलिस मुख्यालय के माध्यम से बटालियन को भेजा जाएगा और शनिवार या रविवार तक पार्टी को फैसले से अवगत करा दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।