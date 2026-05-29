Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CBI कस्टडी में जापानी क्राइम थ्रिलर पढ़ रहा ट्विशा का पति समर्थ, कहानी में सबूतों के अभाव में बरी हो जाती है कातिल

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
share

सीबीआई ने दोनों आरोपियों की पांच-पांच दिन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने भी रिमांड का विरोध नहीं किया। साथ ही जांच एजेंसी समर्थ सिंह से यह भी पूछताछ करेगी कि फरारी के दौरान वह कहां रहा और किन लोगों के संपर्क में था।

CBI कस्टडी में जापानी क्राइम थ्रिलर पढ़ रहा ट्विशा का पति समर्थ, कहानी में सबूतों के अभाव में बरी हो जाती है कातिल

भोपाल जिला अदालत ने संदिग्ध परिस्थितियों में मारी गई मॉडल व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उसके पति समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह को शुक्रवार को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इसी बीच यह भी पता चला है कि ट्विशा के पति समर्थ सिंह को अदालत ने पुलिस हिरासत में किताबें पढ़ने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद वह फिलहाल कोई आम उपन्यास नहीं बल्कि एक चर्चित जापानी क्राइम थ्रिलर उपन्यास 'बटर' पढ़ रहा है। जिसकी कहानी के अंत में अपराध करने वाला मुख्य किरदार सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है। 2017 में आए इस उपन्यास की लेखिका असाको युजुकी हैं, और यह नॉवेल जापान में हुई एक सच्ची आपराधिक घटना पर आधारित है

न्यूज 18 MP-CG चैनल की एक खबर के अनुसार इस उपन्यास का अधिकतर हिस्सा वह पढ़ चुका है। बता दें कि इस नॉवेल की कहानी एक महिला कुकिंग एक्सपर्ट पर आधारित है, जिस पर कई व्यापारियों को फंसाकर हत्या करने का आरोप लगता है। नॉवेल के अंत में मुख्य किरदार जिसने अपराध किया होता है, वह साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाता है। यही किताब समर्थ पढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें:ट्विशा के 20 लाख के शेयर पर थी समर्थ की नजर, परिवार ने कोर्ट में क्या बताया

एक पत्रकार और जेल में बंद महिला कुक की कहानी है 'बटर'

'बटर'एक बेहद चर्चित जापानी उपन्यास है, जो एक सच्ची आपराधिक घटना से प्रेरित है। इसकी कहानी मनाको काजी नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जेल में बंद है। उस पर आरोप है कि वह अकेले पुरुषों को अपने हाथ के बने शानदार खाने से रिझाती थी, उनसे पैसे ठगती थी और फिर उनकी हत्या कर देती है। इसी बीच कहानी में महिला पत्रकार रिका माचिदा नाम की एंट्री होती है, जो कि एक थकी-हारी और काम के बोझ से दबी पत्रकार है, वह इस मामले की जांच करना चाहती है। कि एक अधेड़ उम्र की और ज्यादा वजन वाली काजी, जिसे आम तौर पर आकर्षक नहीं माना जाता, उसने इन आदमियों को अपना दीवाना कैसे बना लिया? काजी से बात करने और उसका इंटरव्यू पाने के लिए, रिका उसे एक पत्र लिखती है और उसमें उससे एक डिश 'बीफ स्टू' की रेसिपी मांगती है।

ये भी पढ़ें:ट्विशा शर्मा केस : कोर्ट ने गिरिबाला सिंह-समर्थ को 5 दिन की CBI रिमांड में भेजा

खाने, स्वाद और जुनून के जापानी जुनून को दिखाया गया

इसके बाद जैसे-जैसे रिका और काजी के बीच खाने को लेकर बातचीत बढ़ती है, रिका की जिंदगी बदलने लगती है। वह खुद खाना बनाना सीखती है, उसका वजन बढ़ता है और वह समाज द्वारा महिलाओं के शरीर और भूख को लेकर बनाए गए कड़े नियमों से आजाद होने लगती है। यह उपन्यास खाने, स्वाद और जूनून के जरिए जापानी समाज में महिलाओं पर पतले होने और पुरुषों की उम्मीदों पर खरा उतरने के भारी दबाव (पितृसत्ता और फैटफोबिया) पर गहरा कटाक्ष करता है। साथ ही खुलकर खाना, समाज के खिलाफ एक विद्रोह और खुद को स्वीकार करने का जरिया बनता है।

इससे पहले सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की मौत मामले में शुक्रवार को रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को भोपाल की एक अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को पांच-पांच दिन की हिरासत में भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब सीबीआई दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी।

ये भी पढ़ें:पहले जमानत रद्द, अब CBI की गिरफ्तारी… ट्विशा की सास गिरिबाला की बढ़ीं मुश्किलें

रिमांड खत्म होने पर दोबारा अदालत में पेश किया गया

समर्थ सिंह तो पहले से सात दिन की सीबीआई रिमांड पर था और शुक्रवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया था। जहां सीबीआई ने दोनों आरोपियों की पांच-पांच दिन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने भी रिमांड का विरोध नहीं किया। साथ ही जांच एजेंसी समर्थ सिंह से यह भी पूछताछ करेगी कि फरारी के दौरान वह कहां रहा और किन लोगों के संपर्क में था।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच में 'टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन' तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत ट्विशा शर्मा के अंतिम घंटों का वर्चुअल रीक्रिएशन तैयार किया जा रहा है, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों को मिनट-दर-मिनट समझा जा सके। जांच एजेंसी का मानना है कि इस प्रक्रिया से मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की पूरी तस्वीर स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।