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MP की आंगनवाड़ी में पोषण आहार के नाम पर बंटी ‘नमक-पूड़ी’, VIDEO वायरल; कांग्रेस ने सरकार को घेरा

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, मैहर
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आंगनवाड़ी के मासूम छोटे बच्चों की थाली में नमक और पूड़ी देखी जा सकती है। वीडियो तीन महीने पुराना बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद से प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है।

मध्य प्रदेश के मैहर जिले के अंतर्गत ककरा आंगनवाड़ी केंद्र से बच्चों के पोषण आहार में भारी लापरवाही की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में आंगनवाड़ी के मासूम छोटे बच्चों को थाली में पोषण आहार के नाम पर केवल ‘नमक और पूड़ी’ खाते देखा जा सकता है। वीडियो सामने आते ही महिला एवं बाल विकास विभाग में हड़कंप मच गया है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला है।

इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने आधिकारिक ‘X’ (ट्विटर) हैंडल पर वायरल वीडियो पोस्ट करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा मध्य प्रदेश को टैग करते हुए लिखा “मैहर की आंगनवाड़ी! पोषण आहार में नमक-पूड़ी! कर्ज लेकर करप्शन और कमीशन का रिकॉर्ड बना चुकी भाजपा सरकार जगह-जगह बच्चों का निवाला छीन रही है! इस पाप के लिए भाजपा को कभी माफ नहीं किया जा सकता।”

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3 महीने पुराना है वीडियो, रंजिश में किया वायरल

मामला तूल पकड़ते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) राजेंद्र बांगड़े ने जांच के आदेश दिए। परियोजना अधिकारी (CDPO) अखिलेश दीपांकर द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट में विभाग ने एक अलग ही कहानी सामने रखी है। विभाग का दावा है कि यह वीडियो करीब तीन महीने पुराना है और इसे भोजन परोसने की प्रक्रिया के दौरान अधूरा शूट किया गया था।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, 26 जुलाई की रात गांव में कुछ लोगों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें भोजन डिस्ट्रीब्यूटर 'शिवम स्व-सहायता समूह' की अध्यक्ष राधाबाई बीच-बचाव करने पहुंची थीं। उनकी बेटी ने इस विवाद के फोटो-वीडियो बनाए थे। विभाग का आरोप है कि मारपीट की इस शिकायत को पुलिस तक पहुंचने से रोकने और राधाबाई पर अनुचित दबाव बनाने के लिए विपक्षी गुट ने तीन महीने पुराना यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

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सहायिका के भरोसे था केंद्र, समूह पर पहले भी लग चुका है जुर्माना

विभागीय जांच में स्पष्ट हुआ कि जिस दिन का यह वीडियो बताया जा रहा है, उस दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमन जायसवाल टीकाकरण ड्यूटी के सिलसिले में ककरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई हुई थीं। केंद्र की जिम्मेदारी 62 वर्षीय बुजुर्ग सहायिका ऊषा गौतम संभाल रही थीं। वर्तमान में भोजन वितरण का काम 'शिवम स्व-सहायता समूह' के पास ही है। हालांकि, विभाग ने इस बार समूह को क्लीन चिट दी है, लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि पूर्व में अनियमितताओं के चलते इस समूह पर जुर्माना लगाया जा चुका है।

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