बस में पैंट की जिप खोलकर अश्लील हरकत! देखते ही लड़की ने जड़ा जोरदार थप्पड़; हिरासत में युवक
मध्य प्रदेश के सागर में चलती बस में एक युवक ने कथित तौर पर पैंट की जिप खोलकर युवतियों के सामने अश्लील हरकत की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बस में एक शख्स ने कथित तौर पर महिला यात्रियों के सामने पैंट की जिप खोलकर अश्लील हरकत की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं एकबार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एकबार बहस छिड़ गई है। दिनदहाड़े यात्रियों से भरी एक बस में शख्स का इस तरह महिलाओं के पास पहुंचकर बेखौफ अश्लील हरकत करना यह दिखाता है कि उसे कानून का डर नहीं।
युवती ने जोरदार थप्पड़ जड़ा तो तुरंत भागा
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, युवक चलती बस में एकसाथ बैठी दो युवतियों के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और फिर अश्लील हरकत करने लगता है। इस दौरान जैसे ही युवतियों को उसकी गंदी हरकत का पता चलता है तो उनमें से एक तुरंत उसे थप्पड़ जड़ देती है और इसके बाद युवक घबराकर तुरंत बस से कूदकर भाग निकल जाता है। इस दौरान बस में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया और कुछ लोग अपनी सीट से उठ गए थे।
मामले की गंभीरता से जांच में जुटी पुलिस
यह मामला देवरी कलां बस स्टैंड का बताया जा रहा है और पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने हिरासत में लिए आरोपी की पहचान नितीश गौंड के रूप में की है और उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ भी की जा रही है।
मामले में फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं
हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में अबतक न तो युवतियों ने और न ही किसी अन्य व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एसडीओपी अरुण उइके ने कहा है कि पुलिस वायरल वीडियो की गहनता से जांच कर रही है। इसके साथ ही घटना वाली जगह, समय और युवतियों की पहचान की जा रही है और साथ ही फुटेज की तकनीकी जांच भी की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना की वास्तविक परिस्थियां क्या थीं।
जांच पूरी होने के बाद ही तय होंगी धाराएं
एसडीओपी ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है तो पुलिस इस मामले में सख्त एक्शन लेगी। जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। आरोपी के खिलाफ किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा यह मामले की जांच पूरी होने के बाद ही तय होगा।
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