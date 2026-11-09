सागर देवरी NH-44 पर भीषण सड़क हादसा: अर्टिगा और ट्रक की भिड़ंत, 4 लोगों की मौत और 6 घायल
सागर देवरी NH-44 पर सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। अर्टिगा और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर ग्राम चीमाढाना के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। नरयावली क्षेत्र से बरमान जा रही अर्टिगा कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि छह लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अर्टिगा कार में सागर जिले के नरयावली क्षेत्र के भैंसा गांव के लोग सवार थे, जो बरमान जा रहे थे। इसी दौरान गोपालपुरा के पास कार और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए सागर के बुंदेलखंड मेडिकल बीएमसी रेफर किया गया है
NHAI की एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंचने के आरोप, व्यवस्था पर उठे सवाल
हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दुर्घटना के बावजूद NHAI की एंबुलेंस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। अगर यह आरोप सही हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन चिकित्सा और सड़क सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
NH-44 जैसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार सड़क हादसों की आशंका बनी रहती है। ऐसे में समय पर एंबुलेंस, त्वरित राहत और बेहतर सड़क सुरक्षा प्रबंधन बेहद जरूरी है। फिलहाल हादसे के कारणों और मृतकों एवं घायलों की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
रिपोर्ट - विजेंद्र यादव
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