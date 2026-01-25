Hindustan Hindi News
MP में इंसानियत शर्मसार: बीमार पत्नी को ठेले पर अस्पताल ले जा रहा था पति, मौत; रुला देगी ये घटना

संक्षेप:

Jan 25, 2026 05:38 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, सागर
मध्य प्रदेश के सागर शहर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हमारे समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक शख्स जिस ठेले का इस्तेमाल हर दिन सब्जी बेचने के लिए करता था मजबूरी में उसका इस्तेमाल पत्नी के लिए 'एम्बुलेंस' की तरह करना पड़ा।

ये हृदयविदारक घटना सागर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में किराए के कमरे में रहकर ठेले पर सब्जी बेचने वाले मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ललितपुर (मड़ावरा) निवासी पवन साहू के साथ घटी है। दरअसल साहू की पत्नी की तबीयत शनिवार सुबह अचानक बिगड़ी तो जानकारी के अभाव में उन्हें ठेले का इस्तेमाल 'एम्बुलेंस' की तरह करना पड़ा।

साहू पढ़े लिखे नहीं हैं ऐसे में उन्हें नहीं पता था कि किससे संपर्क करना है और यह भी नहीं पता था कि मदद का इंतजाम कैसे करना है। हालांकि हताश होने पर वे घर-घर गए, हाथ जोड़कर पड़ोसियों से एम्बुलेंस बुलाने के लिए मदद करने की गुहार लगाई। इस दौरान किसी ने भी उनकी मदद नहीं की।

पत्नी की मौत के बाद वह सड़क पर ही रोने लगे और बाद में अंतिम संस्कार कर विदाई दी।

अकेले ही असप्ताल की ओर खींचने लगा

थक हारकर साहू ने खुद के ठेले पर पत्नी को लिटा दिया और बेतहाशा हांफते हुए ठेली को अकेले ही अस्पताल की ओर खींचने लगे। इस दौरान रास्ते में माता मढ़िया के पास ही उनकी पत्नी ने अंतिम सांस ली। हैरानी की बात ये है कि इस दौरान साहू की मदद करने के बजाय लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी एक पल को ये नहीं सोचा कि बुजुर्ग की मदद की जाए।

लंबे समय से बीमार चल रही थी पत्नी

साहू की पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही थी। वहीं बचत का जितना भी पैसा था वह ईलाज में खर्च हो चुका था। शनिवार को जब पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो साहू के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह उन्हें गाड़ी के जरिए अस्पताल ले जा सके। न जेब में पैसा था, न एम्बुलेंस और न किसी की मदद तो ऐसे में पवन साहू ने वहीं किया जो वह कर सकते थे। पत्नी की मौत के बाद वह सड़क पर ही रोने लगे और बाद में अंतिम संस्कार कर विदाई दी।

