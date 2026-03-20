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बीवी को फंसाने के लिए पति ने मंदिर में किया धमाका; आतंकी साजिश नहीं, वैवाहिक विवाद निकली वजह

Mar 20, 2026 10:34 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश पुलिस ने सागर जिले के एक मंदिर परिसर में हुए बम धमाके के सिलसिले में एक 30 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि यह कोई आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि इसका संबंध वैवाहिक विवाद से था। युवक ने अपनी पत्नी और अन्य लोगों को इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा था।

बीवी को फंसाने के लिए पति ने मंदिर में किया धमाका; आतंकी साजिश नहीं, वैवाहिक विवाद निकली वजह

मध्य प्रदेश पुलिस ने सागर जिले के एक मंदिर परिसर में हुए बम धमाके के सिलसिले में एक 30 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि यह कोई आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि इसका संबंध वैवाहिक विवाद से था। संदिग्ध युवक कथित तौर पर अपनी पत्नी और अन्य लोगों को इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा था।

बता दें कि, यह धमाका मंगलवार रात हरसिद्धि देवी धाम स्थित बूढ़ी रानगिर मंदिर परिसर में हुआ था। इसमें राधेश्याम रैकवार (48), उनकी पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी संजना घायल हो गए थे। राधेश्याम और उनकी पत्नी की हालत अब स्थिर है, जबकि गंभीर रूप से घायल संजना का भोपाल में इलाज चल रहा है।

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टाइम्स न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी का घायल परिवार से कोई संबंध नहीं था, उन्हें तो बस यूं ही निशाना बनाया गया था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह एक वैवाहिक विवाद है और संदिग्ध कुछ ऐसे लोगों को फंसाना चाहता था, जिनके बारे में उसे लगता था कि उन्होंने उसकी पत्नी को उसे छोड़कर जाने के लिए उकसाया था।

देसी बम की वजह से हुआ था धमाका

पुलिस ने बताया कि यह धमाका एक देसी बम की वजह से हुआ था, जिसे तारों वाले एक लकड़ी के स्पीकर जैसे बक्से के अंदर छिपाकर रखा गया था। इस बक्से को घायल हुए परिवार की नारियल और प्रसाद की दुकान के बाहर छोड़ दिया गया था। यह चीज देखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रही थी, इसलिए धमाका होने से पहले दुकानदार ने इसे दुकान के अंदर उठाकर रख लिया था।

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रिश्तेदार बेचता है डेटोनेटर

सूत्रों के मुताबिक, संदिग्ध युवक को पहले से ही माइनिंग साइट्स पर विस्फोटक संभालने का अनुभव था। वहीं, उसका एक रिश्तेदार डेटोनेटर बेचने के काम में शामिल है।

अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि धमाके में आतंकी एंगल को खारिज कर दिया गया है। अब जांच का एंगल संदिग्ध की भूमिका, योजना और इस कृत्य को अंजाम देने के तरीके का पता लगाने पर केंद्रित है। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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