तहसीलदार मैडम ने किसान को सरेआम जड़ दिया थप्पड़, खाद की गुहार लगाने पहुंचा था; VIDEO

घटना तब की है जब एक आम किसान खाद के लिए तहसील कार्यालय पहुंचा। सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी वाली खाद पाने की उम्मीद में वहां पहुंचे इस किसान को तहसीलदार के सामने कुछ आपत्ति जतानी पड़ी। लेकिन बातों-बातों में गर्मी बढ़ी और तहसीलदार ने गुस्से में आकर किसान को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसान कुछ कहते ही तहसीलदार का हाथ हवा में लहराया और चेतावनी भरा एक तमाचा गाल पर उतर आया।