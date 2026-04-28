Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

MP: सुबह 4 बजे पत्नी को वीडियो कॉल कर कहा- तुम्हारी याद आ रही थी, घंटेभर बाद आई उसी जवान की मौत की खबर

Apr 28, 2026 02:42 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
share

मृतक कॉन्स्टेबल कुलदीप अनुरागी मूल रूप से छतरपुर जिले के नौगांव के निवासी थे और वर्ष 2005 में SAF में भर्ती हुए थे। अपने सेवा काल के दौरान वे दतिया, शिवपुरी और ग्वालियर में पदस्थ रह चुके थे।

MP: सुबह 4 बजे पत्नी को वीडियो कॉल कर कहा- तुम्हारी याद आ रही थी, घंटेभर बाद आई उसी जवान की मौत की खबर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तैनात स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF) के एक कॉन्स्टेबल द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सेकेंड बटालियन के गेट पर ड्यूटी करने के दौरान कॉन्स्टेबल कुलदीप अनुरागी (उम्र- 40 साल) ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया और साथी जवानों में शोक की लहर दौड़ गई। जवान ने इस घटना से ठीक पहले अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की थी और थोड़ी देर बाद घर आने को कहा था। हालांकि फोन काटने के कुछ ही देर बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। मृतक के पास सुसाइड नोट नहीं मिला है, और पत्नी ने भी किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलदीप अनुरागी की ड्यूटी क्वार्टर गार्ड पर संतरी के रूप में लगी थी और वह रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक पहरा दे रहे थे। सुबह करीब 5 बजे अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर अन्य जवान मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कुलदीप को घायल हालत में कुर्सी पर बैठे हुए पाया। उनके सीने से खून बह रहा था और पास ही उनकी सर्विस राइफल पड़ी हुई थी। साथियों ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिवार से बात करने के बाद उठाया कदम

SAF जवानों के अनुसार घटना से ठीक पहले कुलदीप अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। बताया गया कि सुबह करीब साढ़े चार बजे भी उन्हें कमांडर ने चेक किया था, उस समय भी वह फोन पर बातचीत कर रहे थे। इसके कुछ ही देर बाद गोली चलने की आवाज आई।

परिवार में हैं पत्नी और दो बच्चे

मृतक कॉन्स्टेबल कुलदीप अनुरागी मूल रूप से छतरपुर जिले के नौगांव के निवासी थे और वर्ष 2005 में SAF में भर्ती हुए थे। अपने सेवा काल के दौरान वे दतिया, शिवपुरी और ग्वालियर में पदस्थ रह चुके थे। करीब 17 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उनके परिवार में पत्नी प्रियंका अनुरागी, 16 वर्षीय बेटा वीर और 15 वर्षीय बेटी अनाया हैं। दोनों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में कक्षा दसवीं में पढ़ रहे हैं।

पत्नी से कहा था- बस याद आ रही है

घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी प्रियंका अनुरागी ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे कुलदीप का वीडियो कॉल आया था। उन्होंने सामान्य हालचाल पूछा और कहा कि वह सुबह 5 बजे तक घर आ जाएंगे। जब प्रियंका ने कॉल करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि 'बस याद आ रही थी।' इसके बाद कॉल कट गया था।

ये भी पढ़ें:MP में भी यूसीसी पर तेजी; रिटायर्ड SC जज की अगुवाई में कमेटी, 60 दिन में रिपोर्ट

किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था: पत्नी

प्रियंका के मुताबिक यही उनकी आखिरी बातचीत थी। कुछ ही देर बाद साथी जवानों से सूचना मिली कि कुलदीप ने खुद को गोली मार ली है। प्रियंका ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पत्नी का कहना है कि कुलदीप ने कभी भी अपनी नौकरी या बटालियन को लेकर कोई शिकायत नहीं की और न ही घर में किसी प्रकार का विवाद था। वह हमेशा परिवार का ख्याल रखने वाले और जिम्मेदार व्यक्ति थे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।

ये भी पढ़ें:मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी; पिता को मैसेज भेज फंदे से लटक गया बेटा

अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसमें पारिवारिक, मानसिक और ड्यूटी से जुड़े कारण शामिल हैं। उनके साथियों का कहना है कि यह घटना न केवल सुरक्षाबलों के भीतर मानसिक दबाव के मुद्दे को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी साझा नहीं कर पाता। फिलहाल पूरे SAF परिसर में शोक का माहौल है और जवानों ने अपने साथी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है।

ये भी पढ़ें:Ashok Nagar News: ऑनलाइन गेम की लत, कर्ज से परेशान नर्सिंग ऑफिसर ने की आत्महत्या
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।