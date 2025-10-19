बेटियां बात ना मानें तो टांगे तोड़ दो; साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान
संक्षेप: भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने बेटियों को कंट्रोल करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर बेटी किसी विधर्मी के यहां जाने की कोशिश करती है और आपती बात नहीं मानती को उसकी टांगे तोड़ देना।
भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने बेटियों को कंट्रोल करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर बेटी किसी विधर्मी के यहां जाने की कोशिश करती है और आपती बात नहीं मानती को उसकी टांगे तोड़ देना। यह बयान उन्होंने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और पार्टी पर नफरक फैलाने का आरोप लगा रही है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रज्ञा छाकुर कहती नजर आ रही है कि मन को मजबूत कर लेना और इतना मजबूत कर लेना कि अगर लड़की आपकी बात नहीं मानती और किसी विधर्मी के घर जाने की जिद करती है तो उसकी टांगे तोड़ने में भी कोई कसर मत छोड़ना। जो संस्कारों से नहीं मानती, जो बातों से नहीं मानती, उसे ताड़ना देनी पड़ती है। उसके भले के लिए अगर आपको उसे मारना पड़े, पीटना पड़े तो पीछे मत हटिए क्योंकि माता-पिता जब प्रताड़ना देते हैं तो उसके भले के लिए देते हैं।
उन्होंने आगे कहा, ऐसी बच्ची जो हटी है, संस्कारों को नहीं मानती, बड़ों की इज्जत नहीं करतीं और घर से भागने को तैयार हैं, उनके लिए सतर्क रहो। उन्हें मारकर पीटकर, समझा कर बुझाकर, प्यार से, जैसे भी हो घर से जाने मत दो।