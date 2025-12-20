Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Sadhu accused of indecent act with minor boy in temple POCSO case registered in In Shajapur Madhya Pradesh
MP के शाजापुर में साधु बना शैतान, मंदिर में बच्चे से गंदी हरकत का आरोप, पॉक्सो का केस दर्ज

संक्षेप:

Dec 20, 2025 10:55 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शाजापुर
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में 10 वर्षीय नाबालिग बच्चे ने एक साधु पर कथित तौर पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित बच्चे के परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी साधु पर पॉक्सो एक्ट एवं जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

जानकारी के अनुसार, 5वीं क्लास में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र ने शाजापुर जिले के पांडूखोरा स्थित शिव मंदिर में रहने वाले एक साधु पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। घटना 19 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे के करीब की है। पीड़ित बच्चा अपने चाचा और उनके पिता के साथ पांडूखोरा शिव मंदिर गया था। मंदिर परिसर में बने कमरों में वे बाबा शंकर गिरी से मिले। आरोप है कि बातचीत के दौरान बाबा ने पहले परिजन से उनका नाम-पता पूछा और फिर छात्र से उसकी पढ़ाई के बारे में सवाल किए। इसके बाद पुजारी ने छात्र के चाचा और उनके पिता को कमरे से बाहर भेजकर बच्चे से अकेले में बात करने को कहा। परिजनों के बाहर जाने पर साधु ने बच्चे से अकेले में अश्लील हरकत की।

बच्चे ने घर पहुंचकर जब अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया तो परिजन गांव के लोगों के साथ दोबारा मंदिर पहुंचे और आरोपी साधु से पूछताछ की। इस दौरान बच्चे के चाचा ने डायल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी साधु को पकड़कर थाने ले आई। पीड़ित बच्चे ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित बच्चे के चाचा ने बताया कि मेरे अंकल का लड़का और मेरा भतीजा तीनों मंदिर गए हुए थे। वहां पर एक साधु आया हुआ है जो 15 से 20 दिन से मंदिर पर ही रह रहा है। वह साधु अपने खुद को आर्मी का रिटायर जवान बता रहा है। उसने बच्चे को कुटिया के अंदर बुलाया और उससे पढ़ाई की बातें करने लगा। उसके बाद साधु के द्वारा बच्चे के साथ गलत हरकतें की गई। बच्चों ने घर पर जाकर हमें बताया और हम तत्काल मंदिर पहुंचे और साधु को पकड़ा और डायल 112 को बुलाकर साधु को थाने पर लेकर आए हैं, जहां पर पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई है।

लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजाल्दे ने बताया कि नाबालिग छात्र की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी की पहचान हरी शंकर शर्मा, पिता रामलखन शर्मा, निवासी ग्राम मिरघान, थाना दीमनी, जिला मुरैना के रूप में हुई है। फिलहाल मंदिर पर कुछ दिनों से रह रहे आरोपी साधु पर पॉक्सो एक्ट एवं जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
