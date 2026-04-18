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MP : व्यूज के लिए इंफ्लुएंसर की घटिया हरकत, ग्वालियर किले में रशियन गर्ल से की ‘गंदी बात’

Apr 18, 2026 01:25 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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ग्वालियर किले में पर्यटन के लिए आई एक रशियन युवती के साथ स्थानीय इंफ्लुएंसर द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया है। व्यूज और लाइक्स के चक्कर में इंफ्लुएंसर ने युवती पर अश्लील टिप्पणी करते हुए एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।

MP : व्यूज के लिए इंफ्लुएंसर की घटिया हरकत, ग्वालियर किले में रशियन गर्ल से की ‘गंदी बात’

मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक ग्वालियर किले में घूमने आई एक रशियन गर्ल के साथ स्थानीय इंफ्लुएंसर की आपत्तिजनक हरकत सामने आई है। हिंदी भाषा से अनजान विदेशी महिला के साथ मजाक के नाम पर अश्लील टिप्पणी करते हुए बनाया गया एक वीडियो और सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इंफ्लुएंसर को ट्रोल करने लगे। इस घटना से ग्वालियर विदेशी पर्यटकों के साथ व्यवहार को लेकर चर्चा में रहा। पहले भी यहां देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ ठगी और लूटपाट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

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स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसी घटनाओं के कारण पर्यटक आगरा के बाद सीधे झांसी या ओरछा जाते हैं और ग्वालियर में ठहरने से बचते हैं। बताया जा रहा है कि रूस से आए पर्यटकों का एक दल आगरा से ग्वालियर घूमने पहुंचा था। दोपहर में किले पर घूमते समय एक स्थानीय इंफ्लुएंसर उनसे बातचीत करने लगा। उसने एक विदेशी महिला को अपने साथ रील बनाने के लिए तैयार किया और अश्लील टिप्पणी करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो बाद में विवाद का कारण बन गया।

‘राधे गुर्जर’ नाम की आईडी से पोस्ट की गई रील

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ज्यादा व्यूज और लाइक्स के चक्कर में इंफ्लुएंसर ने ग्वालियर किले पर रील बनाई, जिसमें एक विदेशी महिला को अपने साथ खड़ा किया हुआ है। महिला हिंदी नहीं समझती थी, इसका फायदा उठाकर इंफ्लुएंसर ने अश्लील टिप्पणी कर वीडियो रिकॉर्ड किया। यह रील ‘राधे गुर्जर’ नाम की आईडी से पोस्ट की गई। वीडियो में इंफ्लुएंसर की बात से अनजान विदेशी महिला ने अंगूठा दिखाते हुए दो बार “यस-यस” कहा। हालांकि उसे बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कोई आपत्तिजनक बात कही जा रही है।

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पुलिस के पास भी पहुंच गया वीडियो

सोशल मीडिया पर लोग इस हरकत को बेहद शर्मनाक बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे ग्वालियर और देश की छवि धूमिल होती है और विदेशी पर्यटकों में गलत संदेश जाता है। अब यह वीडियो पुलिस तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है यही इंफ्लुएंसर इससे पहले नई लग्जरी कार के साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में वायरल हुआ था। उस दौरान इसके साथियों द्वारा हाईवे पर हवाई फायरिंग का मामला भी सामने आया था।

रिपोर्ट : अमित कुमार

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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