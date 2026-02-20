मंदिर-मस्जिद को लेकर जबलपुर में बवाल!जमकर हुई पत्थरबाजी; भारी पुलिस बल तैनात
मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुरुवार को भारी बवाल हो गया। यहां मंदिर-मस्जिद को लेकर दो समुदाय आमने-सामने आ गए। जमकर हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुरुवार रात बवाल हो गया। यहां के सिहोरा इलाके में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान एक युवक ने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद शुरू हुए विवाद में दूसरे समुदाय से जुड़े कई लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मंदिर पर पथराव करना शुरू कर दिया। कुछ देर में हालात इस कदर बिगड़े कि दर्जनों की तादाद में उपद्रवी हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर निकले और पत्थरबाजी शुरू कर दी।
क्या है पूरा मामला
इस पूरे विवाद के पीछे लाउडस्पीकर की तेज आवाज को वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंदिर में आरती के दौरान बजाए जा रहे स्पीकर की आवाज पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने एतराज जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। घटना सिहोरा के वार्ड नंबर- 5 आजाद चौक की है। इस इलाके में दुर्गा मंदिर के ठीक सामने ही मुस्लिम समुदाय की मदीना अहले सुन्नत के नाम से मस्जिद भी है। मंदिर और मस्जिद आमने-सामने होने के चलते यहां दोनों पक्षों में टकराव की संभावना हमेशा से ही बनी रहती है और रमजान माह के शुरू होने के साथ ही इलाके के हालात तनावपूर्ण हो गए।
छावनी में तब्दील हुआ इलाका
घटना की सूचना मिलते ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। जबलपुर रेंज के आईजी, डीआईजी, जिले के कलेक्टर, एसपी के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और हालात को काबू में किया। फिलहाल पुलिस ने दो दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर ली है, जिनमें से 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा उपद्रवियों की गाड़ियों को जब्त करने के साथ ही उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की तैयारी की जा रही है।
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार आजाद चौक क्षेत्र को पहले से ही अतिसंवेदन शील माना जाता रहा है। यहां दुर्गा मंदिर और मस्जिद आमने-सामने हैं ओर आए दिन विवाद की स्थिति बनती रही है, घटना के समय मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज लगभग एक ही समय पर हो रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। युवक के साथ मारपीट और मंदिर की ग्रिल तोड़ने के बाद पथराव में बदल गया। सूचना मिलते ही सिहोरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है स्थिति नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है।
इस मामले पर सिहोरा विधायक संतोष बरकड़े का कहना है कि भोपाल मैं विधायक दल की बैठक में था। इस दौरान सिहोरा के कार्यकर्ताओं ने मुझे जानकारी दी है। एसपी और एसडीओपी से बात की है। फिलहाल हालात अभी ठीक है। जबलपुर के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को भी सिहोरा की घटना की जानकारी दे दी गई है।
एसएसपी ने क्या बताया
एसएसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि आजाद चौक के पास एक मंदिर में आरती के दौरान दोनों पक्ष करीब 10 मिनट तक एक-दूसरे से भिड़े और इसके बाद पत्थरबाजी हुई। सूचना मिलने पर सिहोरा, खितौली और गोसलपुर थाने की पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं। जबलपुर से भी पुलिस की और फोर्स भेजी गई। पुलिस अब झगड़े की वजह और कथित पत्थरबाजी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने सभी से घर के अंदर रहने की अपील भी की है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है।
रिपोर्ट: विजेन्द्र यादव
