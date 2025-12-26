'जानवरगीरी मत करिए'; ग्वालियर में सिंगर कैलाश खेर के लाइव शो में हंगामा, बीच में ही छोड़ गए गाना

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मशहूर सिंगर कैलाश खेर के लाइव कॉन्सर्ट में भारी हंगामा और अफरा-तफरी देखने को मिली। कैलाश खेर जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तभी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। भीड़ को बेकाबू होते देख कैलाश खेर ने शो बीच में ही रोक दिया और स्टेज से कहा “आप जानवरगीरी मत करिए''।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मशहूर सिंगर कैलाश खेर के लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भारी हंगामा और अफरा-तफरी देखने को मिली। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। जब कैलाश खेर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तभी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और लोग उन्हें करीब से देखने के लिए स्टेज की ओर दौड़ पड़े। सबसे पहले लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद कई लोग स्टेज पर कूद गए। इससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ जैसे हालात बन गए और कलाकार की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया।

भीड़ के स्टेज तक पहुंचने से मची अफरा-तफरी की स्थिति को देखते हुए कैलाश खेर ने गाना बीच में ही रोक दिया। उन्होंने स्टेज से कहा, ''हमने आपकी प्रशंसा की, लेकिन आप जानवरगीरी कर रहे हैं। प्लीज आप जानवरगीरी मत करिए''। इसके बावजूद हालात सामान्य नहीं हो सके और सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम को बीच में ही बंद करना पड़ा।

आपको बता दें कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे, जिसके कारण हालात काबू से बाहर हो गए। इस घटना ने वीआईपी और कलाकारों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बता दें कि, इसी मंच से करीब 12 घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया था। उस समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन कुछ ही घंटों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ढहती नजर आई।

आपको बता दें कैलाश खेर 25 दिसंबर को तबला दिवस और ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे थे। यह आयोजन शाम 7 बजे शुरू हुआ था। व्यापार मेले के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने अपने मशहूर गीत “जाना जोगी दे नाल वे” से मंच पर एंट्री ली। इस कार्यक्रम को संस्कृति विभाग की स्वीकृति प्राप्त थी।

कार्यक्रम में जब स्थिति और बिगड़ने लगी तो कैलाश खेर ने मंच से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पास आकर व्यवस्था संभालने का अनुरोध भी किया। हालांकि, मौके पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन सिंगर से मिलने और गानों पर नाचने के उत्साह में भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई थी। कुछ देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को पीछे हटाया। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी रोबिन जैन का कहना है कि भीड़ ज्यादा थी, इसलिए कैलाश खेर के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए भीड़ पास में जाने लगी थी, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई है।