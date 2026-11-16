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MP के कटनी में 15 करोड़ की चोरी का खुलासा, चोरों की फोटो आईं सामने; कई राज्यों में फैला गैंग का नेटवर्क

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, कटनी
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मध्य प्रदेश के कटनी में ज्वेलरी शोरूम में हुई 15 करोड़ की चोरी करने वाला गैंग 10 नवंबर को ही शहर में पहुंच गया था। गैंग ने यहां आकर दूसरे ज्वेलरी शोरूम की भी रेकी की थी। चोर गैंग का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। पुलिस को जांच में चोरों की फोटो भी मिल गई है।

MP के कटनी में 15 करोड़ की चोरी का खुलासा, चोरों की फोटो आईं सामने; कई राज्यों में फैला गैंग का नेटवर्क
मध्य प्रदेश के ज्लेलरी शोरूम में चोरी करने वाले आरोपियों की फोटो सामने आई।

मध्य प्रदेश के कटनी के बरगवां स्थित किसना हीरा एवं आभूषण केंद्र में हुई करीब 15 करोड़ रुपये की सनसनीखेज चोरी की जांच में अब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। करोड़ों की इस चोरी को अंजाम देने वाला शातिर गिरोह वारदात से कई दिन पहले ही कटनी पहुंच चुका था। पुलिस जांच में सामने आया है कि बदमाश 11 नहीं, बल्कि 10 नवंबर को ही शहर में दाखिल हो गए थे। कटनी आकर चार आरोपियों ने रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल गणपति प्लाजा में कमरा लेकर ठिकाना बनाया था। खास बात यह है कि इनमें से दो बदमाशों ने होटल में अपने आधार कार्ड भी जमा किए थे और सभी चोरों की फोटो भी सामने आ चुकी है। पुलिस अब जिनकी जांच कर रही है।

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पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि बदमाशों का निशाना सिर्फ किसना ज्वैलर्स नहीं था। गिरोह ने वारदात से पहले शहर के दूसरे ज्वैलरी शोरूम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी रेकी की थी। गजानन कॉम्प्लेक्स सहित शहर के अलग-अलग इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों में संदिग्धों की मौजूदगी सामने आई है। अब पुलिस इन फुटेज के जरिये बदमाशों की शहर में आवाजाही, संपर्कों और उनकी पूरी गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

गैंग ने पहले भी कई राज्यों में की हैं इस तरह की चोरियां

पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने वाला गैंग अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय पेशेवर गैंग है। यह गैंग गैस कटर के जरिये बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देने में माहिर बताया जा रहा है। ओडिशा, मुंबई, दिल्ली और झारखंड सहित कई राज्यों में इस गैंग से जुड़े सदस्यों के खिलाफ इसी तरह की चोरी के मामले सामने आए हैं। आशंका है कि बदमाश पहले शहर में ठिकाना बनाते हैं, फिर कई दिनों तक रेकी कर वारदात को अंजाम देते हैं और इसके बाद दूसरे राज्य में फरार हो जाते हैं।

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जबलपुर पुलिस भी जांच में सहयोग कर रही

फिलहाल पुलिस ने चोरी में शामिल बदमाशों को चिन्हित करने का दावा किया है। उनके हुलिए और पहचान से जुड़ी जानकारी जुटा ली गई है। झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित अलग-अलग राज्यों में पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। जबलपुर पुलिस की टीम भी जांच में सहयोग कर रही है। होटल के दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश तेज कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शोरूम जून में ही खुला था और दिवाली के मद्देनजर वहां सामान्य से अधिक आभूषण रखे गए थे।

रिपोर्ट - विजेंद्र यादव

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लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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