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MP में व्यापारी के घर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगे 10 करोड़ रुपए; लगाई कई आरोप

Mar 19, 2026 05:22 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, खरगोन, मध्य प्रदेश
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एसपी ने बताया कि मंगलवार को आए एक फोन कॉल में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद बुधवार को भी पीड़ित परिवार को विदेशी नंबरों से कई फोन कॉल आए, हालांकि परिवार ने उन्हें न उठाते हुए नजरअंदाज कर दिया।

MP में व्यापारी के घर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगे 10 करोड़ रुपए; लगाई कई आरोप

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में एक व्यापारी के घर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा गोलीबारी करने के बाद 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग करने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई, जिसमें जिम्मेदारी लेने वाले शख्स ने अपना संबंध लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से होना बताया। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार को कसरावद थाना क्षेत्र के भीलगांव में हुई।

पुलिस ने बताया कि घटना के समय व्यापारी दिलीप राठौर और उनका परिवार इंदौर में था। जिसके बाद एहतियात के तौर पर राठौर के घर पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) रवींद्र वर्मा ने वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि दिलीप राठौर के बेटे सत्येंद्र की शिकायत पर बुधवार को मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान गोलीबारी की पुष्टि होने के बाद पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

वीडियो भेजकर दी धमकी, मांगे 10 करोड़ रुपए

पुलिस को प्राप्त शिकायत के अनुसार, गोलीबारी की इस घटना के बाद सत्येंद्र और उनके पिता को वॉट्सऐप पर संदेश और धमकी भरे ऑडियो क्लिप भी मिले। जिसमें आरोपियों ने गोलीबारी का वीडियो भेजते हुए 10 करोड़ रुपए की मांग की और कथित तौर पर घर को बम से उड़ाने की धमकी भी दी।

लॉरेंस बिश्नोई

बुधवार को भी विदेशी नंबरों से आते रहे कॉल

एसपी वर्मा ने बताया कि मंगलवार को आए एक फोन कॉल में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं पीड़ित परिवार को बुधवार को भी विदेशी नंबरों से कई फोन कॉल आए, हालांकि परिवार ने उन्हें न उठाते हुए नजरअंदाज कर दिया। इस बारे में सत्येंद्र ने बताया कि 18 मार्च को भी विदेशी नंबरों से लगातार कॉल आते रहे, जिन्हें उन्होंने और उनके पिता ने रिसीव नहीं किया।

सत्येंद्र के मुताबिक, 16 मार्च को उनका परिवार इंदौर गया हुआ था। वीडियो मिलने के बाद जब उन्होंने घर के सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें तीन नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर पर फायरिंग करते नजर आए। उनका दावा है कि भेजा गया वीडियो और सीसीटीवी फुटेज एक जैसे हैं। इस घटना की पुष्टि मजदूर शंकर ने भी की है।

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सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने का दावा

इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई नाम के लोगों ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पोस्ट में दिलीप राठौड़ पर किसानों का शोषण करने और फर्जी आईडी के जरिए पैसे ठगने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही इसे पहली और आखिरी चेतावनी बताते हुए आगे जानलेवा हमले की धमकी भी दी गई है।

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पुलिस बोली- दावों की कर रहे जांच

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावों की जांच की जा रही है और अशोक नगर जिले में हाल ही में सामने आए इसी तरह के एक मामले से संभावित संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है। व्यापारी दिलीप राठौर ने बताया कि वह फिलहाल शहर से बाहर हैं और उनका परिवार डरा हुआ है। उन्होंने इस मामले में और कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

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Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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