Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

एग्जाम सेंटर पर सिख महिला से पगड़ी उतारने को कहा? MPPSC परीक्षा में हंगामा, अफसरों ने मांगी माफी

Mar 02, 2026 10:23 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रतलाम
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में MPPSC परीक्षा के दौरान एक अमृतधारी सिख महिला से पगड़ी (दुमाला) उतारने को कहे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। घटना रविवार को उस स्कूल में हुई, जिसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया था।

एग्जाम सेंटर पर सिख महिला से पगड़ी उतारने को कहा? MPPSC परीक्षा में हंगामा, अफसरों ने मांगी माफी

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में MPPSC परीक्षा के दौरान एक अमृतधारी सिख महिला से पगड़ी (दुमाला) उतारने को कहे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। घटना रविवार को उस स्कूल में हुई, जिसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया था।

सुरक्षा के दौरान पगड़ी उतारने को कहा

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरलीन कौर नामक अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंची थी। वह अमृतधारी सिख हैं। सुरक्षा जांच के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला स्टाफ ने उनसे दुमाला उतारने के लिए कहा। इस बात की जानकारी स्थानीय सिख समुदाय के लोगों तक पहुंची, जिसके बाद बड़ी संख्या में समुदाय के सदस्य परीक्षा केंद्र के बाहर एकत्र हो गए और घटना पर कड़ी आपत्ति जताई।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम पर जानलेवा हमला करने वाला बदमाश मुठभेड़ में ढेर
ये भी पढ़ें:क्या मंत्री 500 पेटी शराब अकेले गटक जाएंगे? मरांडी ने लगाया अवैध वसूली का आरोप

अधिकारियों ने मांगी माफी

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीक को हटाने के लिए कहना अनुचित है और संबंधित महिला कर्मी से सार्वजनिक माफी की मांग की।

काफी देर तक चली चर्चा के बाद उपखंड मजिस्ट्रेट प्रतीक सोनकर और केंद्र अधीक्षक सुभाष कुमावत ने समुदाय के सामने खेद व्यक्त किया और घटना पर माफी मांगी। अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से खेद जताने के बाद दोनों पक्षों ने मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा हुआ माना।

ये भी पढ़ें:JNU प्रोटेस्ट मामले में दिल्ली कोर्ट का आदेश, 14 छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए
ये भी पढ़ें:खामनेई की मौत के बाद जंतर-मंतर पर ईरान के समर्थन में जुटी भीड़, रोते नजर आए लोग

कौन हैं गुरलीन कौर

गुरलीन कौर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हैं। वह परीक्षा देने के लिए एक दिन पहले रतलाम पहुंची थीं और अपने रिश्तेदारों के यहां ठहरी हुई थीं। रविवार दोपहर वह परीक्षा देने केंद्र पर पहुंची थीं। फिलहाल, घटना को लेकर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी।

सिख धर्म की पगड़ी परंपरा और महत्व

सिख धर्म में पगड़ी (दस्तार/दुमाला) आस्था, सम्मान और पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक है। 10वें गुरु Guru Gobind Singh ने खालसा पंथ की स्थापना के साथ केश (अकट बाल) रखने का नियम दिया था। बाल न कटवाना सिखों के पाँच ककारों में से एक है, इसलिए उन्हें सम्मानपूर्वक ढकने के लिए पगड़ी पहनी जाती है।

खासकर अमृतधारी सिखों के लिए पगड़ी उतारना धार्मिक मर्यादा के खिलाफ माना जाता है। यह केवल पहनावा नहीं, बल्कि स्वाभिमान, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण प्राप्त है।

खबर में इस्तेमाल की गई तस्वीर प्रतीकात्मक है। इसे एआई से बनाया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|